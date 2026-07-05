«الشارقة للمتاحف» تكشف عن فعاليات صيف 2026

كشفت هيئة الشارقة للمتاحف عن الفعاليات والأنشطة التي سيتم إطلاقها خلال موسمها الصيفي لعام 2026، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية المتحفية والتدريبية والفعاليات العائلية والتجارب التفاعلية والمعارض المؤقتة التي تستهدف الأطفال واليافعين والعائلات، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور المتاحف كمراكز للتعلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ مكانتها وجهة ثقافية وترفيهية مفضلة خلال الإجازة الصيفية.

ويشمل الموسم الصيفي برنامج «سفراء متاحف الشارقة» والمخيم الصيفي «مخيم إجازة سعيدة» وورشة «من قلب النخلة»، وجملة من البرامج.