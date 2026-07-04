المسرح الإماراتي في يومه.. تكريم لرحلة عطاء

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل اليوم الإماراتي للمسرح 2026، الذي نظمته جمعية المسرحيين، تحت شعار «عهد ووعد»، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وتفضل سموه خلال الحفل بتكريم الشخصيات المكرمة باليوم الإماراتي للمسرح للعام 2026، وهم الفنان عيد الفرج، والفنان سعيد عبدالعزيز، والفنان طالب الصوري، مثمناً سموه جهودهم ومسيرتهم الفنية الحافلة.

وشاهد سموه والحضور مادةً فيلمية حول مسيرة الشخصيات المكرمة، تناول حياتهم المهنية وتجاربهم الأولى في التمثيل، والتحديات التي واجهوها في بدايتهم مع المسرح، وأبرز أعمالهم التي قدموها خلال رحلة حافلة بالعطاء الفني والجهود الكبيرة في تطوير المسرح الإماراتي.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يحتفي بالمسرح الإماراتي، وبالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي أسهم بدعمه ورعايته ورؤيته في تطوير الحركة المسرحية الإماراتية والعربية.

كما تخلل الحفل عروض فنية وشعرية تغنت بحب الوطن، وعبرت في مقطوعات غنائية عن العلاقة الوطيدة بين شعب الإمارات وقيادته والارتباط الوثيق بالهوية والثقافة الإماراتية.

وهنأ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله، في كلمته خلال الحفل، المسرحيين باليوم الإماراتي للمسرح الذي يصادف الثاني من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذا اليوم محطة مهمة وكبيرة للمسرحيين الإماراتيين، يثمن من خلاله ما أنجز، ويكرم فيه المبدعين الذين رفعوا اسم الدولة عالياً في المحافل المحلية والعربية والعالمية.

وأشار إلى أن المسرح في دولة الإمارات يمثل رسالة وطنية وثقافية تجسد قيم الانتماء والهوية، مستلهماً نهج الآباء المؤسسين ورؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وترسيخ قيم التسامح والعطاء والإبداع.

وأعرب رئيس جمعية المسرحيين عن اعتزاز الوسط الفني بالعيش في ظل وطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، وبقيادة حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية والثقافة، مشيراً إلى أن الأسرة المسرحية ستظل مخلصة لرسالتها الوطنية، حاملةً قيم الإمارات وهويتها الحضارية إلى مختلف المحافل.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، للمسرح والثقافة، مستذكراً إسهامات سموه في بناء نهضة مسرحية راسخة امتدت آثارها إلى المستويات المحلية والعربية والدولية، موجهاً شكره وتقديره للجهات الداعمة والشريكة، داعياً المسرحيين إلى مواصلة مسيرة الإبداع والتميز، بما يعزز مكانة الإمارات الثقافية، ويواكب تطلعاتها المستقبلية.