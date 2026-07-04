شمة البستكي تمثّل الإمارات في مهرجان «تاوبوك» الأدبي بصقلية

شاركت الكاتبة والشاعرة الإماراتية شمة البستكي في فعاليات مهرجان «تاوبوك» الأدبي بمدينة تاورمينا بصقلية، حيث قدّمت للجمهور العالمي تجربة شعرية فريدة، تمزج بين اللغات والأجناس الأدبية، مساهمةً في تعزيز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وأوروبا.

وتوّجت مشاركة الكاتبة والشاعرة في مهرجان «تاوبوك» إطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين المهرجان الصقلي ومؤسسة الإمارات للآداب، لتشكل هذه الخطوة أولى المبادرات التعاونية المشتركة بين الجانبين تحت مظلة الرابطة العالمية للمهرجانات الأدبية.

وشاركت شمة البستكي في افتتاح معرض الفنان العالمي أنيش كابور بقراءة شعرية؛ كما شاركت في جلسة حوارية تحدثت خلالها عن إصدارها الأخير «بيت لبيت»، واختتمت الجلسة بحفل لتوقيع الكتاب.

تتنقل شمة البستكي في ممارستها الإبداعية بين عوالم الشعر والفنون البصرية؛ إذ ينسج إصدارها الأخير، المستلهم من ذاكرة خور دبي، مزيجاً من القصائد، والتاريخ الشفهي، وفن الكولاج الفوتوغرافي، لتوثيق وحفظ تفاصيل الحياة اليومية والذكريات المتوارثة عبر الأجيال.

يذكر أن شمة شاعرة وكاتبة إماراتية حائزة جوائز عدة، عُرضت أعمالها الإبداعية ونُشرت في منصات ومحافل دولية بارزة؛ وجاءت مشاركتها في المهرجان بدعم من برنامج «المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية»، التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة»)، الذي يُقام بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب.