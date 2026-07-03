«مدارس الحياة».. 23 ورشة تفاعلية في مكتبات دبي العامة

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر مشروع «مدارس الحياة»، إثراء المشهد الثقافي المحلي وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية مبتكرة، وسيقدم المشروع - الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي خلال شهر يوليو المقبل - برنامجاً متنوعاً يضم 23 ورشة عمل وجلسة إبداعية موجهة للأطفال والعائلات والكبار، يتيح لهم استكشاف مجالات متنوعة في الفنون والحرف اليدوية واللغات والموسيقى والتغذية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والحياتية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويقدم برنامج «نادي الصحة والتغذية» مجموعة من الورش التفاعلية التي تجمع بين التعلم والتجربة العملية، من بينها ورشة «كوكتيل الصيف» التي ستنظمها «مامي يامي» في مكتبة حتا العامة، وتتناول فيها أساليب إعداد مشروبات صيفية منعشة باستخدام مكونات طبيعية، في حين يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة «الفوالة الإماراتية: كيكة الزعفران والكرك» بإشراف الشيف علياء آل علي، بهدف تعريف المشاركين بتقاليد الضيافة الإماراتية وما تحمله من قيم ثقافية واجتماعية. كما يشهد المركز تنظيم ورشة «الكوكيز»، التي يقدم من خلالها فريق «مامي يامي» تجربة عملية تتيح للمشاركين اكتشاف أساسيات إعداد الكوكيز وتزيينها بأساليب مبتكرة تجمع بين التعلم والمتعة.

وفي إطار أنشطة «نادي الفن»، تحتضن مكتبات دبي العامة باقة من الورش المستلهمة من الحرف التقليدية والفنون المعاصرة، حيث تستضيف مكتبة المنخول العامة ورشة «صابون الشعلة» المستوحاة من ألوان شجرة الشعلة وجمالياتها، في حين تسلط ورشة «ميدالية بالتلي» التي تقدمها رفيعة السويدي في مكتبة الطوار العامة الضوء على أحد عناصر التراث الإماراتي برؤية إبداعية معاصرة، حيث تدعو المشاركين إلى تصميم تعليقة فنية مستلهمة من ألوان زهرة الشعلة وتفاصيلها الجمالية، في تجربة تجمع بين الحرفة التقليدية والابتكار الفني. كما تتيح ورشة «قواعد الأكواب بالصلصال» التي ستقدمها تينق ميراس في مكتبة الراشدية للمشاركين ابتكار قطع فنية عملية باستخدام الصلصال. ويحتفي برنامج مكتبة الصفا للفنون والتصميم بتنوع التجارب الفنية العالمية والمحلية، من خلال مجموعة من الورش الإبداعية المتنوعة، من بينها ورشة عن فن «الكينوسايغا» الياباني بإشراف عبير العيداني، لاستكشاف تقنيات هذا الفن والتعرف إلى أساليبه في تحويل الأقمشة إلى أعمال فنية تجمع بين الدقة والجمال، وورشة «مرآة زهرة الشعلة» التي سيقدمها استوديو ميداف الإبداعي.

وتستضيف مكتبة أم سقيم ورشة «التعلم بالحواس: شجرة الشعلة» التي ستقدمها فينتوريا، وتوظف فيها اللعب الحسي ومنهج مونتيسوري لتنمية مهارات الاستكشاف والتعلم الذاتي لدى الأطفال، في حين ستتيح ورشة «برمجة شجرة الشعلة» في مكتبة الطوار العامة فرصة التعرف إلى أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي عبر أنشطة تفاعلية مستوحاة من الشجرة، وستوفر ورشة «وعاء الأزهار بالخرز» التي سيقدمها فريق «L’Atelier» في مكتبة الراشدية تجربة فنية تجمع بين الدقة والإبداع، وتفتح المجال أمام المشاركين لتطوير مهاراتهم اليدوية من خلال تصميم أعمال مستوحاة من الطبيعة.

مهارات صوتية وإيقاعية

يقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية في مركز الجليلة لثقافة الطفل مجموعة من الورش التفاعلية، الهادفة إلى تطوير المهارات الصوتية والإيقاعية لدى الأطفال، ومن أبرزها ورشة «كورال وفنون الأداء بالعربي» التي ستقدمها «كردون»، حيث تجمع بين الغناء والأنشطة الموسيقية التفاعلية، بما يسهم في تنمية التعبير الإبداعي وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الأطفال.

. الفعاليات تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.