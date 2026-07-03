7 فائزين في الدورة السادسة من «المِنَح البحثية»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أسماء الفائزين بالدورة السادسة من برنامج المنح البحثية لعام 2026، واستقطبت الدورة السادسة 623 باحثاً من 34 دولة، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالبحث العلمي المرتبط باللغة العربية.

وأسفرت نتائج الدورة عن فوز سبعة مشروعات بحثية، موزعة على عدد من الحقول المعرفية، مثل فئة المعجم العربي، وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفئة المناهج الدراسية، وفئة الأدب والنقد.