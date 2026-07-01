عدد جديد من مجلة «المسرح»

أصدرت دائرة الثقافة في الشارقة العدد 82 من مجلة «المسرح»، متضمناً باقة من القراءات النقدية والحوارات والتقارير التي تواكب أبرز مستجدات الحركة المسرحية في الشارقة والعالم.

واستعرض العدد، في باب «مدخل»، حفل تخريج الدفعة الرابعة في أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الشارقة، إلى جانب استطلاع حول دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تسبق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

كما اشتمل العدد على قراءات نقدية لعروض مسرحية عربية، إلى جانب مراجعات لإصدارات متخصصة في المسرح.