احتفاء باليوبيل الذهبي لـ «مجمع اللغة بالأردن»

ناقش العدد الـ22 من مجلة «مجمع اللغة العربية بالشارقة» قضايا البلاغة القرآنية، حيث تجدد البحث في النظم والبيان القرآني، وتوقف عند دور المجامع اللغوية في خدمة العربية، إلى جانب مواد أخرى في المعجم العربي وفي تطور الدلالة والفروق اللغوية، كما حمل العدد مقالات عدة عن التراث والذاكرة الثقافية، وسِيَر نخبة من العلماء، وأفرد العدد ملفه الرئيس لموضوع «من إنجازات مجمع اللغة العربية الأردني في يوبيله الذهبي»، مستعرضاً مسيرة تأسيس المجمع منذ لجنة التعريب والترجمة، ودوره في تعزيز حضور اللغة العربية في التعليم والإدارة والحياة العامة، كما ضم العدد مقالة للكاتبة أحلام مستغانمي، بعنوان «يوم بكت قسنطينة مكتباتها».