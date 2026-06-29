«الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي».. على 3 مسارح موسيقية في فيينا

تدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من خلال «منحة دبي الثقافية»، مشاركة «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» و«أوركسترا الوتريات» التابعة لها في الدورة الـ18 من مهرجان «سوما كوم لاوديه» الدولي لموسيقى الشباب، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو 2026، تحت رعاية رئيس جمهورية النمسا، الدكتور ألكسندر فان دير بيلين، وبإشراف اللجنة النمساوية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتجسّد هذه المشاركة نجاح برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين» الذي تنفذه «دبي للثقافة» بالشراكة مع «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، والهادف إلى اكتشاف المواهب الموسيقية الإماراتية ورعايتها وتمكينها من تطوير قدراتها والوصول إلى منصات عالمية مرموقة، كما يندرج البرنامج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز دور الموسيقى والفنون بوصفها جسراً للحوار الثقافي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن الجولة الفنية تقديم سلسلة من العروض الموسيقية في عدد من أبرز القاعات الموسيقية في العاصمة النمساوية، من بينها قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية)، وراديو كولتورهاوس التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، في إنجاز يجعل «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» أول أوركسترا في الإمارات تؤدي عروضها في هذه القاعات العريقة، ويُعد هذا الإنجاز ثمرة برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين» الذي نظمته «دبي للثقافة» بالشراكة مع «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» تحت إطار «منحة دبي الثقافية»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية المحلية، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم من تطوير مسيرتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى تفعيل دور الفنون بوصفها منصة لتعزيز التبادل والحوار الثقافي الدولي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى أن مشاركة «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» و«أوركسترا الوتريات» في مهرجان «سوما كوم لاوديه» الدولي لموسيقى الشباب، وتقديم عروضهما على عدد من أبرز مسارح العاصمة النمساوية فيينا، يشكلان إنجازاً نوعياً يعكس نضج المواهب الشابة وقدرتها على الحضور والمنافسة الدولية، ويؤكد نجاح جهود الهيئة في بناء منظومة موسيقية مستدامة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم وتمكينهم من الوصول إلى المنصات العالمية، لافتةً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية في تنمية القطاع الموسيقي، وتعزيز مساهمته في الصناعات الثقافية والإبداعية، وقالت: «تواصل (دبي للثقافة) من خلال شراكاتها ومبادراتها النوعية توفير بيئة داعمة، تتيح للموسيقيين الشباب فرصاً حقيقية للتعلم والتطوير والتفاعل مع التجارب والخبرات العالمية، وتمثل هذه المشاركة الدولية ثمرة مسار متكامل، يهدف إلى تمكين المواهب الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمامها للتعبير والإبداع والتميز، كما تعكس الأثر الإيجابي الذي حققه برنامج (التعليم الموسيقي للإماراتيين) في إعداد جيل جديد من الموسيقيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في أبرز المحافل الفنية الدولية، والإسهام في إثراء المشهد الثقافي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وفي إطار الجولة الفنية للأوركسترا في فيينا، بدعم من «دبي للثقافة»، تفتتح «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» البرنامج الرسمي لعروض المهرجان من خلال حفل يقام على مسرح «غراند كونتسرتهاوس»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، كما ستقدم الأوركسترا عروضاً أخرى على مسرح «الموسيكفراين» (القاعة الذهبية) و«راديو كولتورهاوس» التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، لتصبح بذلك أول أوركسترا في الإمارات تقدم عروضها في هذه القاعات الموسيقية العالمية. وسيُبث حفل «راديو كولتورهاوس» في السادس من يوليو مباشرةً على مستوى عالمي، بما يتيح للجمهور في دولة الإمارات وخارجها متابعة هذا الإنجاز الفني، كما تتضمن الجولة عدداً من الحفلات الموسيقية والجلسات التدريبية المتخصصة (الماستر كلاس)، بإشراف نخبة من قادة الأوركسترا والموسيقيين الدوليين.

وتحتفي مقطوعة «خيوط الضوء» بقِيَم الوحدة والأمل وصوت الشباب الجماعي، حيث تقوم على مجموعة من الثيمات الموسيقية المترابطة التي تتناغم لتشكل لحناً دافئاً ومفعماً بالمشاعر، وصولاً إلى خاتمة تنبض بالتفاؤل، ويبرز هذا العمل قدرة المواهب الإماراتية على الوصول إلى المنصات الموسيقية العالمية، ومساهمتهم في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وفي السياق ذاته قال الموسيقار إيهاب درويش: «يمثل تأليف (خيوط الضوء) لهؤلاء الموسيقيين الشباب، وتقديمه للمرة الأولى عالمياً على مسارح فيينا، محطة مهمة في مسيرتي المهنية كمؤلف موسيقي، إذ يستكشف العمل ما يمكن أن تصنعه الأصوات الفردية حين تتناغم وينصت بعضها لبعض».

من جهة أخرى، تأهلت «أوركسترا الوتريات» التابعة لـ«الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي» للمشاركة في المسابقة الدولية الرئيسة ضمن مهرجان «سوما كوم لاوديه»، حيث ستتنافس في الرابع من يوليو المقبل مع أوركسترات شبابية من مختلف أنحاء العالم، أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الموسيقيين والمتخصصين، وذلك على مسرح قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية)، إحدى أشهر القاعات الموسيقية في العالم، والتي تستضيف الحفل السنوي الشهير لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية بمناسبة رأس السنة، ويتابعه أكثر من 50 مليون مشاهد حول العالم سنوياً، ويمثل وقوف الموسيقيين الشباب من دبي على هذا المسرح العريق، سواء للمنافسة أو لتقديم عروضهم الفنية، لحظة استثنائية في مسيرة «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، وإنجازاً يعكس مكانة دبي وريادتها على الساحة الثقافية والفنية العالمية.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي، أميرة فؤاد: «ترتبط فيينا بذكريات خاصة في مسيرتي الفنية، فقد سبق لي أن قدمت فيها عروضاً كعازفة بيانو، والعودة إليها اليوم بصفتي المديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي، وهي تستعد لتقديم عرض عالمي أول على مسرح (غراند كونتسرتهاوس) والمنافسة في قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية)، تمثل لحظة استثنائية تتجاوز كل ما تخيلته عندما بدأنا رحلة تأسيس الأوركسترا عام 2018، فهذا الإنجاز يجسد إيماننا بأن دبي قادرة على احتضان أصحاب المواهب الشابة، وتمكينها من النمو والتألق والوصول إلى أهم المسارح الموسيقية في العالم».

شيماء راشد السويدي:

إنجاز نوعي يعكس نضج المواهب الشابة وقدرتها على الحضور والمنافسة الدولية.

أميرة فؤاد:

لحظة استثنائية تتجاوز كل ما تخيلتُه عندما بدأنا رحلة تأسيس الأوركسترا عام 2018.

إيهاب درويش:

تأليف «خيوط الضوء» وتقديمه للمرة الأولى عالمياً على مسارح فيينا، محطة مهمة في مسيرتي المهنية.