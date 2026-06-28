«أبوظبي للغة العربية» يحتفي باليوم العالمي للموسيقى

احتفالاً باليوم العالمي للموسيقى، نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة في مقره حضرها عدد من موظفي المركز ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

وتضمنت الجلسة استعراضاً لحضور الموسيقى، في مشاريعه، وإصداراته، وفعالياته، وشارك فيها الكاتب والباحث علي العبدان، الذي تحدث عن «فن الصوت» باعتباره أحد أبرز القوالب العربية في الغناء والموسيقى.

كما تضمنت الجلسة إضاءات قدمها الباحث الدكتور خليل الشيخ على المشروع التوثيقي لمسيرة القصائد العربية الملحنة والمغناة عبر التاريخ، كما تضمنت الاحتفالية ورشة تطبيقية قدمها عازف العود علي ياسر، حول المقامات الموسيقية العربية.