«خولة للفن والثقافة» تدعم «فخورون بالإمارات»

تعاونت مؤسسة خولة للفن والثقافة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مسابقة «فخورون بالإمارات: الهوية والانتماء والقيم الثقافية» للملصقات التوعوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاءت المسابقة بهدف تشجيع الطلبة على التعبير عن فخرهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز شعورهم بالانتماء، وإبراز القيم الثقافية والوطنية التي تميز المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تصميم ملصقات إبداعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أتاحت المبادرة للمشاركين فرصة توظيف التكنولوجيا الحديثة في سرد بصري هادف، يجمع بين الابتكار والإبداع والمسؤولية الأخلاقية.