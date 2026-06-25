«15 عاماً من التراث العالمي» في متحف العين

ينظم متحف العين جلسة خاصة ضمن سلسلة «حوارات المتحف» بعد غد، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو». وتستضيف الجلسة، التي تحمل عنوان «15 عاماً من التراث العالمي»، نخبة من الخبراء الذين أسهموا في إعداد ملف الإدراج، لاستعراض أهمية هذا الإنجاز العالمي، وجهود المحافظة على الإرث الثقافي الغني لمنطقة العين وتعزيزه للأجيال القادمة.

ويدير الجلسة ياسر سعيد النيادي، بمشاركة طلال السلماني، المهندس المعماري والمخطط الحضري، ومحمد عامر النيادي، عالم الآثار والمدير السابق لإدارة قسم البيئة التاريخية، وبلحسن القنبي، أخصائي أول تخطيط تراث.