«القصص العائلية» في ضيافة الأرشيف

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة ثقافية مجتمعية افتراضية ضمن موسمه الثقافي لعام 2026، بعنوان «القصص العائلية في الأدب الإماراتي: ذاكرة المجتمع وتحولات الهوية»، تزامناً مع «عام الأسرة»، بهدف إبراز دور الأدب في توثيق الذاكرة المجتمعية، وتعزيز القيم الأسرية، وشاركت في الندوة نخبة من الكاتبات الإماراتيات اللواتي أسهمت أقلامهن في تعزيز الحراك الثقافي، وتسليط الضوء على حضور ذاكرة المجتمع في الأدب الإماراتي.

وقدمت الكاتبة مريم الغفلي ورقة بعنوان «حضور القصص العائلية في الأدب الإماراتي»، تناولت فيها دور السرد العائلي في حفظ الذاكرة الجمعية ورصد تحولات الهوية، موضحة أن العائلة في الرواية الإماراتية تمثل بنية مركزية تعكس التغيرات الاجتماعية، وتتجاوز كونها إطاراً للأحداث لتصبح حافظة للذاكرة ومرآة للتحولات.

بينما قدمت الدكتورة عائشة الغيص مداخلة تناولت توظيف التراث في أدب الطفل، مؤكدة أن استلهام الموروث الشعبي يسهم في ترسيخ القِيَم الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة.