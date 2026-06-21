حضور نوعي لـ «الناشرين الإماراتيين» في «بكين للكتاب»

أكدت جمعية الناشرين الإماراتيين أنها سجلت خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 حضوراً نوعياً، مستفيدة من الزخم الذي أتاحته مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الـ32 للمعرض الذي انطلق في 17 يونيو الجاري ويختتم اليوم.

وعبر هذه المشاركة، تواصل الجمعية مدّ جسور التعاون المعرفي مع قطاع النشر الصيني، وترسيخ حضور الناشرين الإماراتيين في واحدة من أكثر الأسواق الثقافية حيوية وتأثيراً على الساحة الدولية، إذ استضاف جناحها الخاص نخبة من الناشرين والمؤسسات الثقافية الإماراتية، إلى جانب ركن ضمن الجناح الإماراتي «البيت الإماراتي» الذي تنظمه سفارة الدولة في جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة. وعبر هذه المشاركة، تحمل الجمعية تجربةً متقدمة لصناعة النشر الإماراتية، ورؤية استراتيجية تسعى إلى بناء شراكات مستدامة مع الناشرين والمؤسسات الثقافية الصينية، بما يدعم انتشار المحتوى الإماراتي والعربي في الأسواق العالمية.

ويشارك ضمن وفد الجمعية كل من: دار غاف للنشر، ودار أجيال للنشر، ومؤسسة كيدز تالنتس لتجارة الكتب، ودار ثقافة للنشر، إلى جانب هيئة الشارقة للآثار. ويمنح هذا الحضور المتنوع المشاركة الإماراتية بعداً نوعياً يعكس تنوّع المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي، ونضج قطاع النشر في الدولة وقدرته على التفاعل مع مختلف الأسواق الثقافية العالمية والمشاركة الفاعلة في الحراك المهني الدولي.

وتضمنت أجندة المشاركة تنظيم فعالية مهنية تجمع الناشرين الإماراتيين والصينيين في لقاءات مباشرة مخصصة لاستكشاف فرص التعاون وعقد الشراكات وتبادل حقوق النشر، بما يفتح المجال أمام بناء علاقات مهنية مستدامة وتعزيز حضور المحتوى الإماراتي والعربي في السوق الصينية، علاوة على جلسة بعنوان «اتجاهات القراءة في العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية: ما الذي يحتاج الناشرون إلى معرفته؟».

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «تنطوي مشاركتنا في معرض بكين الدولي للكتاب على أهمية استثنائية في ظل مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف، إذ تمثل هذه المناسبة منصة رفيعة لإبراز المنجز الثقافي الإماراتي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي في واحدة من أكبر البيئات المعرفية في العالم»، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لسفارة الدولة في بكين ووزارة الثقافة على دعمهما بتخصيص منصة للجمعية والناشرين الإماراتيين ضمن البيت الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجسّد التزام الإمارات بتمكين قطاع النشر وتعزيز مكانة الثقافة الإماراتية على الساحة العالمية.

وأضاف: «تنسجم هذه المشاركة مع رؤية الإمارات في ترسيخ الثقافة والمعرفة كجسر للتواصل بين الشعوب ومحرك للتنمية المستدامة. ونتطلع إلى بناء علاقات مهنية طويلة الأمد مع شركائنا في الصين تسهم في تعزيز التبادل المعرفي وفتح أسواق جديدة أمام الناشرين والمبدعين في البلدين، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة النشر والمعرفة».

مكانة متنامية

أشاد سفير دولة الإمارات لدى الصين، حسين بن إبراهيم الحمادي، بالنجاح الذي حققته مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، مؤكداً أن المشاركة عكست المكانة المتنامية للدولة على الساحة الثقافية الدولية، وأسهمت في تعزيز جسور الحوار والتبادل الثقافي بين الإمارات والصين.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء تكريمية، أقامها على شرف الجهات والمؤسسات الإماراتية والكتّاب والناشرين والمبدعين المشاركين في برنامج دولة الإمارات ضيف الشرف بالمعرض. وقال الحمادي إن مشاركة الدولة في المعرض جسدت رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الثقافة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، ودعامة رئيسة لتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المعرفة والتفاهم المتبادل.

وشهد «البيت الإماراتي»، الذي مثّل المنصة الرئيسة للمشاركة الإماراتية في المعرض، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية والتراثية.

راشد الكوس:

• معرض بكين منصة مهمة لإبراز المنجز الثقافي الإماراتي، وتعزيز حضور الناشر الإماراتي.