«كنوز المدينة».. 15 منشأة عريقة على منصة التكريم

كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 15 منشأة جديدة ضمن النسخة الخامسة من مبادرة «كنوز المدينة»، إحدى أبرز مبادرات الدائرة في مجال صون التراث الحديث.

ومع احتفال المبادرة بمرور خمسة أعوام على إطلاقها، كرّمت «كنوز المدينة» حتى اليوم 75 منشأة عريقة في مختلف أنحاء الإمارة، تقديراً لدورها في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي والحضري، وإسهاماتها المتواصلة في تعزيز الشعور بالانتماء والحفاظ على الذكريات والأماكن التي شكّلت تفاصيل الحياة اليومية في أبوظبي عبر الأجيال.

وكرّم رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، المنشآت وشملت قائمة الفائزين: مركز الأمل الطبي، وشهباز للتجارة، ومس جي كافيه، ومطعم ومشاوي دبي للكباب الخاص، وصالون كنعان للرجال، ومعرض زبيد للخياطة والأقمشة، وكافتيريا غندور، ومركز البحري لطب وتقويم الأسنان، وكافتيريا حسام، وعابد التجارية، وكافتيريا سوريا، والقصور للخياطة والملابس، ومرطبات محارة البحر، وأدكووب هايبرماركت، وتوب مان للملابس الرجالية.

وقال محمد خليفة المبارك: «تجسد هذه المنشآت روح المبادرة وريادة الأعمال والإحساس العميق بالانتماء، لم تكن هذه المنشآت مجرد وجهات تجارية، بل محطات راسخة في ذاكرة المجتمع ونقاط التقاء عززت الروابط الإنسانية ورسّخت الشعور بالمشاركة والانتماء، وأسهمت في إثراء تفاصيل الحياة اليومية عبر أجيال متعاقبة».

وتعكس المنشآت المكرّمة هذا العام تنوع القطاعات التي أسهمت في تشكيل تفاصيل الحياة اليومية في أبوظبي، بما يشمل الأغذية والمشروبات، والخياطة والأزياء، والرعاية الصحية، وخدمات التجميل والعناية الشخصية، وغيرها من الأنشطة التي حافظت على حضورها المتجذر داخل مجتمعاتها المحلية على مدى عقود. وأُطلقت مبادرة «كنوز المدينة» لتحديد وتكريم المنشآت المحلية التي تواصل نشاطها في أبوظبي منذ أكثر من 20 عاماً، وأصبحت مع مرور الزمن علامات راسخة في الذاكرة المجتمعية ونقاطاً أصيلة للتواصل الإنساني. وتشمل المنشآت المؤهلة للمبادرة المطاعم والمخابز ومحال الخياطة والأقمشة والعطور والمجوهرات والصيدليات واستوديوهات التصوير، وغيرها من المؤسسات ذات الجذور المحلية العميقة.

محمد خليفة المبارك:

. لم تكن هذه المنشآت مجرد وجهات تجارية، بل محطات راسخة في ذاكرة المجتمع ونقاط التقاء عززت الروابط الإنسانية.