«سكة 2027».. نسخة استثنائية تعود إلى الجذور

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الـ15 من مهرجان سكة، التي ستُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال يناير 2027، في حي الشندغة التاريخي وحي الفهيدي التاريخي.

وتُمثّل هذه النسخة الاستثنائية من المهرجان، التي تتزامن مع مرور 15 عاماً على انطلاقته، علامة فارقة في مسيرة «سكة»، وتتويجاً لرحلة حافلة بالإبداع والحوار الثقافي أسهم خلالها المهرجان في دعم أجيال من المبدعين وترسيخ حضوره بوصفه إحدى ركائز المشهد الفني المحلي والإقليمي.

وكشفت الهيئة عن شعار «سكة 2027: العودة»، الذي يجسد روح هذه النسخة الاستثنائية ويستلهم مفهوم العودة إلى الجذور والهوية والذاكرة، واستعادة صلة الإنسان بالمكان من خلال قصصه وسكانه وتقاليده، بما يعزز التبادل الثقافي ويجدد الروابط بين الماضي والحاضر، ويوفر المهرجان مساحة واسعة تلتقي فيها التجارب الفنية والقصص الإنسانية والتفاعل المجتمعي، ليصبح المكان أكثر حيوية بما يحتضنه من حوارات وتجارب مشتركة، كما يسلط الشعار الضوء على أهمية الذاكرة والانتماء، وكيف يمكن إعادة تقديمهما بأساليب معاصرة تربط الماضي بالحاضر وتتطلع إلى المستقبل، وتتجسد هذه الرؤية في عودة مهرجان «سكة 2027» إلى موطنه الأصلي في حي الفهيدي التاريخي، ما يعزز ارتباطه بجذوره الثقافية.

وأطلقت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في الحدث، حيث تستمر في استقبال الهيئة الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل، ودعت الهيئة كل الفنانين والمصممين والموسيقيين والمصورين وتجار التجزئة، ومقدّمي المأكولات والمشروبات للمشاركة، وتقديم أعمالهم وإنتاجاتهم المتنوعة في مجالات الفنون التشكيلية والرسم والنحت والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والتصميم، والإعلام الجديد، والتصوير الفوتوغرافي، والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والحوارات، كما يوفّر المهرجان مساحة تفاعلية مفتوحة لاستقبال مشاركات فناني الأداء ومقدمي فنون الطهي وتجار التجزئة المتخصصين في إنتاج وتصنيع المنتجات الثقافية.

يُذكر أن النسخة الـ14 من المهرجان نجحت في استقطاب أكثر من 200 ألف زائر، تابعوا أعمال ما يزيد على 1000 مبدع من الإمارات ودول الخليج.