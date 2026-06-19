«أوركسترا الإمارات» تختتم موسمها الأول.. رحلة الموسيقى مستمرة

تختتم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات موسمها الأول، الأسبوع المقبل، بإقامة الحفل الختامي للموسم الأول للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، في أمسية موسيقية استثنائية تحتفي بالموسيقى والثقافة والتواصل الإنساني، وتجمع بين الموسيقى الإماراتية والتقاليد الموسيقية العربية والأعمال العالمية.

ويُقام الحفل المرتقب على مسرح دبي أوبرا في 24 يونيو الجاري، وعلى مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في 25 يونيو، بمشاركة أكثر من 70 موسيقياً و30 مغنياً في الكورال، يمثلون أكثر من 30 جنسية، حيث يُبرز الهوية الفنية المميزة التي طورتها الأوركسترا الوطنية خلال موسمها الأول. وتحتفي الأمسية الموسيقية بإبراز قدرة الموسيقى على جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وفئاتهم العمرية.

ويصطحب برنامج الحفل الجمهور في رحلة موسيقية غامرة، تجمع بين الإيقاعات النابضة والأنغام المفعمة بالحيوية في مقطوعة الرقصات السيمفونية من المسرحية الغنائية الشهيرة «قصة الحي الغربي» للمؤلف الموسيقي ليونارد برنشتاين، والألحان الانسيابية لمقطوعة «دانزون رقم 2» للمؤلف المكسيكي أرتورو ماركيز، والموسيقى الدرامية المشوقة في عمل «باكانال» للمؤلف كامي سان-صانز.

كما تحتفي الأمسية بثراء التراث الموسيقى العربية من خلال عمل «السماعي الخمسيني»، للمؤلف الإماراتي وعضو الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالعزيز المدني، المستوحى من تقاليد الموسيقى العربية الكلاسيكية، والذي يعيد تقديم القالب السماعي التاريخي برؤية معاصرة تجمع بين الصياغة اللحنية المتقنة والبناء الإيقاعي الرفيع، مبرزاً البراعة الفنية والقدرات التعبيرية لعازفي الآلات الشرقية بالأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُختتم الأمسية بمتتالية أوركسترالية خاصة تحتفي بالإرث الموسيقي للدولة من خلال إعادة تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الإماراتية لمؤلفين بارزين، من بينهم خالد ناصر وعلي كانو، في توزيعات سيمفونية جديدة للأوركسترا والكورال.

وقالت وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي: «يشكّل الحفل الختامي للموسم الأول محطة مهمة للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات في مسيرتها الرامية لأن تصبح إحدى المؤسسات الثقافية البارزة على مستوى الدولة، وقد نجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية في إبراز قدرة الموسيقى على حماية التراث وتشجيع الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي»، وأضافت: «بينما تواصل الأوركسترا الوطنية مسيرة التطور والنمو، يبقى تركيزنا منصباً على توفير الفرص للفنانين الواعدين، وإثراء الحياة الثقافية لمجتمعاتنا، والمساهمة الفاعلة في دعم رؤية دولة الإمارات الطموحة والرامية لأن تصبح من المراكز العالمية الرائدة للثقافة والفنون، وتبقى إحدى أهم محطات هذا الموسم جمهورنا الاستثنائي الذي رافقنا طوال هذه الرحلة، والذي يملؤنا دعمه المتواصل بالحماسة والتفاؤل لما ينتظر الأوركسترا في المستقبل».

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات: «يمثل الحفل الختامي للموسم الأول تجسيداً للرؤية الفنية التي قادت عمل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات طوال موسمها الأول، ومناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها خلال هذه المرحلة التأسيسية، وقد انطلقت هذه الرؤية من السعي إلى تقديم تجربة موسيقية تعكس هوية دولة الإمارات الثقافية، من خلال الجمع بين تراثها الموسيقي الغني وأبرز الأعمال الأوركسترالية العربية والعالمية»، وأضافت: «مع اختتام هذا الموسم، نتطلع إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الأوركسترا ترسيخ حضورها كمنصة تعكس الحيوية الثقافية والإبداع الذي تتميز به دولة الإمارات، كما نفخر بالتفاعل الاستثنائي الذي لمسناه من الجمهور منذ الحفل الأول، الذي شكّل مصدر إلهامٍ لنا، وعزز حماسنا لما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وطموحات».

رحلة موسيقية عبر الثقافات

يمتد البرنامج عبر مجموعة واسعة من التقاليد الموسيقية، مع بقائه متجذراً في الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن أبرز محطات الأمسية، وفق ترتيب البرنامج:

• الرقصات السيمفونية من المسرحية الغنائية «قصة الحي الغربي» للمؤلف الموسيقي ليونارد برنشتاين.

• العمل الموسيقي «دانزون رقم 2» للمؤلف المكسيكي أرتورو ماركيز، الذي يستحضر روح التقاليد المكسيكية النابضة بالحياة.

• عمل «السماعي الخمسيني» للمؤلف الإماراتي وعضو الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات عبدالعزيز المدني.

• توزيع موسيقي للموزع شاکر حسن بتكليف من الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات لعمل «باكانال» من أوبرا «شمشون ودليلة» للمؤلف الفرنسي كاميل سان-سانس

• متتالية للأوركسترا والكورال لأشهر الأغاني الإماراتية، توزيع قتيبة النعيمي، تستحضر محطات بارزة من الذاكرة الموسيقية الإماراتية، عبر إعادة تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الإماراتية.

نورة الكعبي:

. نجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية في إبراز قدرة الموسيقى على حماية التراث، وتشجيع الإبداع، وتعزيز التبادل الثقافي.

علياء القاسمي:

. نتطلع إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الأوركسترا ترسيخ حضورها كمنصة تعكس الحيوية الثقافية، والإبداع الذي تتميز به دولة الإمارات.