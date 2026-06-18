مقولة «بنظهر أقوى».. ملهمة للمبدعين

بالتعاون مع «آرت دبي»، أطلقت شركة «أ.ر.م القابضة» مشروعاً فنياً عامّاً جديداً، بعنوان «بنظهر أقوى»، يتمثل في تكليف فنان أو فريق بتنفيذ عمل نحتي دائم في حديقة HUNA بمشروع H Residence في دبي، في مبادرة تعكس التزام الطرفين بدعم المشهد الثقافي وترسيخ حضور الفن في الفضاءات العامة.

ويستمد المشروع عنوانه وإلهامه من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «بنظهر أقوى»، بما تحمله من دلالات على التلاحم المجتمعي والقدرة على تجاوز التحديات بروح جماعية تستند إلى الثقة والتفاؤل والعمل المشترك، ويهدف التكليف الفني إلى ترجمة هذه القيم إلى عمل إبداعي دائم يتفاعل مع المكان والجمهور، ويثري المشهد الحضري والثقافي في دبي.

وتفتح المبادرة باب المشاركة أمام الفنانين المقيمين في دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى الشراكات بين الفنانين وصالات العرض ممن يمتلكون خبرة في تنفيذ الأعمال الفنية الدائمة أو المشاريع الخارجية، ويستمر استقبال المشاركات حتى 25 يوليو المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أ.ر.م القابضة»، محمد سعيد الشحي، أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسد رؤية تقوم على دمج الإبداع في تفاصيل الحياة اليومية، وإتاحة المجال أمام الفنانين لتقديم أعمال نوعية تترك أثراً مستداماً في الفضاء العام وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي»، بينيديتا غيون، إن «المشروع فرصة لإضافة عمل فني جديد إلى المشهد الثقافي الدائم بالإمارة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والحوار الثقافي».

ويبرز المشروع مكانة حديقة «هنا»، التي أصبحت إحدى أبرز وجهات الفن العام المفتوح في دبي، وتضم أعمالاً لفنانين إماراتيين وعالميين بارزين.

. 25 يوليو المقبل، آخر موعد للمشاركة في «المشروع».

. «المبادرة» تفتح باب المشاركة أمام الفنانين في دولة الإمارات والعالم.