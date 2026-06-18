670 ألف زائر لمكتبات دبي العامة في 2025

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تحقيق مكتبات دبي العامة نجاحات مميزة وأرقاماً لافتة في أعداد الزيارات، خلال عام 2025، حيث استقطبت أكثر من 670 ألف زائر، بنسبة نمو بلغت نحو 25% مقارنة بـ2024 الذي شهد ما يزيد على 534 ألف زائر، ما يعكس تنامي اهتمام أفراد المجتمع بالقراءة واستكشاف عوالم الكتب والاستفادة من الخدمات المعرفية التي تقدمها المكتبات.

وتصدرت مكتبة الصفا للفنون والتصميم قائمة المكتبات الأعلى زيارة خلال العام الماضي، بنحو 168 ألف زائر، فيما جاءت مكتبة المنخول ثانية بما يقارب 123 ألف زائر، بينما تجاوز عدد زوار مكتبة الطوار 109 آلاف، وحققت مكتبات دبي العامة نمواً في إجمالي إعارات الكتب، إذ سجلت أكثر من 231 ألف إعارة خلال العام الماضي.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن النتائج التي حققتها مكتبات دبي العامة خلال 2025 تعكس نجاح رؤية دبي في تحويل الثقافة والمعرفة إلى قوة داعمة لمسارات التنمية الإبداعية والاقتصادية، وأضافت: «تشكل المكتبات ركيزة أساسية في منظومة دبي الثقافية، ورافداً مهماً للاقتصاد الإبداعي، بوصفها منصات حيوية لصناعة الوعي وتوسيع آفاق المعرفة وتنمية الإبداع لدى مختلف فئات المجتمع، وما حققته من نمو لافت في أعداد الزوار والإعارات يؤكد تنامي حضور القراءة بين أفراد المجتمع، ويبرز قدرة المكتبات على مواكبة تطلعات دبي نحو بناء أجيال مثقفة ومبدعة تمتلك أدوات المستقبل»، وتضم شبكة مكتبات دبي العامة ثمانية فروع موزعة في أنحاء دبي، وتحتضن أكثر من 614 ألفاً و203 كتب، ما يتيح للقراء والباحثين والطلبة الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادر المعرفية باللغتين العربية والإنجليزية.