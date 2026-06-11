أنغام «في حب الإمارات» تصدح بـ «مؤسسة العويس»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً موسيقياً بعنوان «في حب الإمارات» في يونيو 20 الجاري، إذ ستقدم فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بقيادة المايسترو رياض قدسي، عروضاً موسيقية، بمشاركة أوركسترا دبي لموسيقى الحجرة وكورال إلفة والفنان سومر نجار، وسيشتمل الحفل على أغنيات وطنية، مثل: «نحن نحب الإمارات»، و«دار زايد»، و«حبكم وسط الحشا»، و«يا أغلى وطن»، وغيرها من الأغنيات، إضافة إلى مقطوعات موسيقية لبيتهوفن وموزارت وبرامس وفيفالدي وخاتشاتوريان، وغيرهم من كبار المؤلفين الموسيقيين.

ويُعدّ الحفل جزءاً من سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي، وتُعدّ أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب من أبرز الفرق الموسيقية النشطة في الإمارات، وتضم في صفوفها عدداً من العازفين المخضرمين، إضافة إلى عازفين واعدين تقدم الفرقة لهم فرصة احتكاك مع الأجيال المخضرمة ليستمر الإبداع والموسيقى الراقية.

. 20 يونيو الجاري، تُنظم مؤسسة «العويس الثقافية» في دبي الحفل.