«أبوظبي للغة العربية» يعلن القائمة القصيرة لـ «المِنَح البحثية»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026، التي تضم 20 مشروعاً بحثياً، اختيرت من بين 43 مشروعاً ضمتها القائمة الطويلة للبرنامج، وذلك عقب عملية تحكيم علمي دقيقة خضعت لمعايير تنافسية.

وشهدت الدورة الحالية إقبالاً واسعاً من باحثين من دول عربية وأجنبية، إذ بلغ عدد الباحثين المتقدمين 623 من 34 دولة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، وترسّخ مكانة البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الداعمة للبحث العلمي المتخصص إقليمياً ودولياً.

وشُكِّلت لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية، لتولي مهمة اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للبرنامج. وراجعت اللجنة المشروعات المقدمة وحكمتها وفق منهجية علمية استندت إلى معايير أبرزها أصالة الموضوع، وجودة المنهج البحثي، وقيمة الإسهام المعرفي، ومدى ارتباط المشروع بأولويات البحث في اللغة العربية.

وتوزعت المشروعات المدرجة ضمن القائمة القصيرة على تخصصات متنوعة شملت الأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، والمعجم العربي، وتحقيق المخطوطات، إضافة إلى المناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، بما يعكس اتساع مجالات البحث التي يغطيها البرنامج.