الإمارات ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026

أعلنت دولة الإمارات مشاركتها ضيف شرف في النسخة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية، في خطوة تعكس تنامي الحضور الثقافي الإماراتي دولياً، وعمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين.



وجاء الإعلان خلال مؤتمرين صحافيين متزامنين في بكين ودبي، استعرضا ملامح المشاركة الإماراتية وبرنامج «البيت الإماراتي»، الذي سيشكل منصة رئيسية للتعريف بالمشهد الثقافي والإبداعي في الدولة، وتعزيز التعاون في مجالات النشر والترجمة والصناعات الثقافية.



تنظم المشاركة بشكل مشترك بين سفارة دولة الإمارات لدى الصين ووزارة الثقافة، تحت شعار «المجتمع والناس»، بما يعكس رؤية الإمارات التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتتعامل مع الثقافة والمعرفة والإبداع بوصفها ركائز أساسية لبناء المجتمعات وصناعة المستقبل.



وتسعى الإمارات من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الحوار الثقافي الدولي، وبناء جسور معرفية جديدة مع الصين، وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الثقافية ودور النشر والجهات العاملة في الصناعات الإبداعية.



في المؤتمر الصحافي الذي عقد في بكين، بحضور حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ومسؤولين وإعلاميين وممثلين عن قطاع النشر، جرى عرض أبرز ملامح البرنامج الإماراتي والدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة في تعميق التفاهم الحضاري بين البلدين.



وأكد الحمادي أن مشاركة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الإماراتية الصينية، وتجسد إيمان البلدين بدور الثقافة والمعرفة في تعزيز التقارب بين الشعوب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والإبداعي.



وفي دبي، كشفت وزارة الثقافة، خلال مؤتمر صحافي استضافته هيئة دبي للثقافة والفنون في متحف الاتحاد، عن تفاصيل البرنامج الثقافي الإماراتي، بمشاركة ممثلين عن جهات ثقافية وطنية وشركاء استراتيجيين ووسائل إعلام محلية ودولية.



وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إن اختيار الإمارات ضيف شرف للمعرض يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمشروع الثقافي الإماراتي، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الدولة بوصفها منصة عالمية للحوار الثقافي والإبداعي.



وأضاف أن المشاركة تتيح فرصة لتعزيز حضور المحتوى الثقافي الوطني، وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الثقافية ودور النشر والجهات المعنية بالصناعات الثقافية والإبداعية في الصين.



يحتضن معرض بكين جناح دولة الإمارات تحت اسم «البيت الإماراتي»، بإشراف سفارة الدولة في بكين وبالتعاون مع وزارة الثقافة. ويقدم الجناح تجربة ثقافية متكاملة تعكس تنوع المجتمع الإماراتي وانفتاحه، مع إبراز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة.



ويشارك في الجناح 29 جهة حكومية وثقافية وأكاديمية وإبداعية من الإمارات، تستعرض إنجازات الدولة في مجالات النشر والترجمة وصناعة المحتوى الثقافي، إلى جانب إبراز ملامح التراث الإماراتي ورؤية الدولة المستقبلية القائمة على المعرفة والابتكار.



يتضمن برنامج «البيت الإماراتي» أكثر من 20 جلسة حوارية وفعالية ثقافية ومهنية، تتناول موضوعات تشمل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، الصناعات الثقافية والإبداعية، النشر والملكية الفكرية، أدب الطفل، أدب الرحلات، الترجمة، مستقبل النشر الرقمي، الذكاء الاصطناعي والإبداع، واقتصاد الثقافة.



كما يشهد الجناح حفلات توقيع لمؤلفين ومفكرين إماراتيين، وعروضاً للفنون البصرية والخط العربي، إضافة إلى اجتماعات مهنية بين مؤسسات ثقافية إماراتية ونظيراتها الصينية، بهدف توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي بين الجانبين.



ويضم الجناح ركناً خاصاً بالأرشيف الإماراتي الصيني، يسلط الضوء على محطات بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور على المستويات الثقافية والاقتصادية والإنسانية.



وتشمل فعاليات البرنامج جلسات حول مستقبل العلاقات الثقافية بين الإمارات والصين، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومن طريق الحرير إلى الذكاء الاصطناعي، والتراث الثقافي بوصفه جسراً للتواصل الحضاري، إضافة إلى جلسات حول القراءة في المجتمعات المتنوعة والهوية الثقافية والقيادة المجتمعية.



ويعد معرض بكين الدولي للكتاب من أبرز معارض الكتب في العالم، إذ يستقطب سنوياً آلاف دور النشر والمؤسسات الثقافية من أكثر من 100 دولة ومنطقة، ويوفر منصة واسعة للحوار الفكري والتعاون المهني وتبادل الخبرات في قطاع النشر والصناعات الثقافية.



وتمنح مشاركة الإمارات ضيف شرف في هذه الدورة فرصة لتعزيز حضورها الثقافي في آسيا، وتوسيع شراكاتها المعرفية مع الصين، وترسيخ موقعها بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً للحوار الثقافي وصناعة المحتوى.