«منتزه الخيران» في «دبي أوبرا» بمشاركة 30 نجماً

يستعد مسرح دبي أوبرا لاستضافة العرض المسرحي الغنائي الضخم «منتزه الخيران» يومي 3 و4 يوليو، في عمل فني عائلي يجمع نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي ضمن إنتاج مسرحي واسع النطاق يضم نحو 30 فناناً وفنانة.

يرتكز العرض على فكرة استحضار أحد المعالم السياحية الخليجية الشهيرة، «منتزه الخيران»، بوصفه مساحة رمزية للذكريات والحنين، حيث يأخذ العمل الجمهور في رحلة تجمع بين البعد الإنساني والبعد الترفيهي، مع تقديم صورة عن طبيعة المكان وما ارتبط به من تجارب اجتماعية لدى أجيال مختلفة، إلى جانب تعريف الجيل الجديد به بأسلوب فني معاصر.

تدور أحداث المسرحية حول افتتاح المنتزه وما يرافقه من أجواء الفرح والاحتفاء بين الناس، قبل أن تتطور الأحداث مع ظهور مجموعة تحاول تخريب المكان والاستيلاء عليه، لتتحول القصة إلى صراع يحمل رسالة واضحة تقوم على أن مواجهة العنف لا تكون بالعنف، بل بالتسامح والتعايش ونبذ الشر، مع التأكيد على قيم السلام والتوازن الإنساني.

العمل من تأليف أحمد العوضي، وإخراج شملان النصار، الذي اعتمد رؤية إخراجية تقوم على توزيع الأدوار بشكل جماعي بعيداً عن فكرة «النجم الأوحد»، بحيث يحصل كل فنان على مساحة تعبير خاصة تخدم البناء الدرامي العام. ويشارك في البطولة عدد من الأسماء المعروفة مثل ماغي أبوغصن، بشار الشطي، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، محمد المنصوري، صمود المؤمن، روان العلي، وغيرهم من الفنانين الذين يشكلون معاً طاقماً متنوعاً يخدم طبيعة العرض العائلي.

ويحمل العمل أيضاً بعداً موسيقياً واستعراضياً واضحاً، حيث يتولى بشار الشطي الإشراف الموسيقي وتلحين الأغنيات، بينما كتب كلماتها الشاعر محمد الشريدة، وقام بتوزيعها طلال العيدان، في إطار إنتاج فني يسعى إلى المزج بين الغناء والمشهد المسرحي والإبهار البصري من خلال الديكور والإضاءة والأزياء.

وتأتي هذه المسرحية كجزء من توجهات تعزيز المسرح العائلي والاستعراضي في المنطقة، مع تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تستهدف الجمهور الخليجي والعربي، في وقت تؤكد فيه الجهات المنظمة أن استضافة هذا النوع من العروض في دبي أوبرا يعكس مكانة دبي كوجهة رئيسية للفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة.

وبحسب الجهة المنظمة، فإن «منتزه الخيران» يمثل تجربة مسرحية تهدف إلى الجمع بين الترفيه والرسالة الإنسانية، ضمن عمل يسعى إلى تقديم رؤية فنية حديثة للمسرح الغنائي العائلي في الخليج، وإضافة عمل جديد إلى قائمة العروض الكبرى ضمن موسم مفاجآت صيف دبي.