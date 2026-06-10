جائزة «سرد الذهب 4» تستقبل الترشيحات حتى 31 أغسطس

فتح مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة «سرد الذهب» حتى 31 أغسطس المقبل، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حضور اللغة العربية ودعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للإبداع والمعرفة.

ودعا المركز الراغبين في المشاركة إلى اختيار الفرع المناسب لأعمالهم، وتعبئة النموذج الخاص والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية، وتقديم الطلبات بصيغة النسخ الإلكترونية (PDF)، بشكل استثنائي لهذه الدورة.

وشدد على ضرورة استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية، بما يضمن جودة المشاركات، ويعكس المستوى الإبداعي الذي تسعى إلى تحقيقه الجائزة.

وتهدف الجائزة عبر فروعها الستة إلى تكريم رواة السير والسرود الشعبية، ودعم فنون السرد القصصي التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي والعربي بطرق إبداعية، إذ يتمحور فرع «القصة القصيرة» حول قسمين، يركز الأول على «الأعمال السردية غير المنشورة»، بينما يركز الثاني على «الأعمال السردية المنشورة»، إضافة إلى فرع «السرود الشعبية» للحكايات والدراسات التي تحلل السرديات الشعبية ودورها في تشكيل الهوية الثقافية، وفرع «الرواة» الذي يكرّم رواة السير الشعبية محلياً وعربياً، وفرع «السرد البصري» للأعمال التي تجمع بين النص الأدبي والصورة الفنية.

كما تضم الجائزة فرع «السردية الإماراتية»، وتُمنح لشخصيات حقيقية أو اعتبارية أو للأعمال المتميزة باللغة العربية، وغيرها من اللغات الأخرى التي تعزز السردية الإماراتية.

وتتضمن معايير الترشح أن تكون الأعمال المقدمة مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرع «السردية الإماراتية» الذي يستقبل الأعمال بلغات أخرى، كما يسمح للمشارك بالتقدم بعمل واحد فقط لكل دورة، بشرط ألا يكون العمل فائزاً بجائزة أخرى في العام نفسه، ويمكن إعادة الترشح بالأعمال السابقة بعد استيفاء الشروط المحددة.

وتواصل الجائزة رسالتها في دعم فنون السرد القصصي بمختلف أشكالها، وتكريم رواة السير والسرود الشعبية، بما يسهم في إحياء فن الحكاية الشعبية، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب إبراز دور السرديات الشعبية في تشكيل الذاكرة الجمعية وترسيخ الهوية الثقافية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في صون التراث، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية.