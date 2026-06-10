عمر خيرت ووائل كفوري في ضيافة أبوظبي

تشهد أبوظبي، خلال الشهر الجاري، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية، التي تلبي اهتمامات الجميع من مختلف الأعمار، ويستضيف قصر الإمارات ماندارين أورينتال - أبوظبي تجربة «طية الحرير» من «إثر كافيه»، التي تمزج بين الضيافة الأصيلة وجماليات الحرف الإماراتية، لتكشف عن نسيج متداخل من الذكريات والثقافة والتواصل الإنساني، ويحتضن المجمع الثقافي بعد غدٍ حفلاً بمناسبة مئوية مايا بليستسكايا، إحدى أبرز راقصات الباليه في القرن الـ20، وسيُحيي النجم وائل كفوري حفلاً، السبت المقبل، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، وسيعود الموسيقار عمر خيرت إلى أبوظبي، في 20 الشهر الجاري، بأولى حفلاته في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.