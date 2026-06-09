«في أغلب الأحيان».. رواية عن جروح الحب الأول

أصدرت المؤلفة، ريهيا سادارانجاني، أخيراً، روايتها الأولى من دبي بعنوان «في أغلب الأحيان» (Almost, Always)، التي تعد عملاً معاصراً يحمل طابعاً إنسانياً، إذ يتناول رحلة شابة في مواجهة الحب الأول والتعافي العاطفي والشجاعة اللازمة لبدء صفحة جديدة في الحياة.

وقالت ريهيا سادارانجاني: «إن رحلة ديانا (بطلة الرواية) من ضمن تلك القصص التي تبقى في الذاكرة، ليس لأنها تنتهي بصورة مثالية، بل لأنها تنتهي بصدق يعكس واقع الحياة»، معربة عن سعادتها واعتزازها بإصدار روايتها الجديدة من دبي، «حاضنة الإبداع الثقافي العالمي» على حد تعبيرها.

وتتناول الرواية أثر الحب حين يأتي في مرحلة مبكرة من الحياة، ويخلف جروحاً عاطفية عميقة، لكنه يبقى حاضراً في الذاكرة والوجدان رغم مرور الوقت، وتتطرق إلى موضوعات إنسانية متعددة، من بينها أثر الحب الأول والتعافي من الإساءة العاطفية، والتحول من مرحلة المراهقة إلى النضج واكتشاف الذات، إضافة إلى الدور المحوري للصداقة في تجاوز تحديات الحياة.

وتستثمر المؤلفة خبرتها في مجالات السرد القصصي في التوجه نحو عالم الأدب الروائي، مقدمة عملاً يجمع بين الحس الإنساني والطرح الواقعي.