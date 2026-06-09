«الذكاء الاصطناعي ببساطة»: التقنيات داعمة للإنسان وليست بديلاً عنه

وسط تفاعل لافت من الحضور، نظمت مكتبة محمد بن راشد جلسة تثقيفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي ببساطة»، ضمن سلسلة المال والأعمال والتقنية، بهدف تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وإتاحة فهم أعمق لهذه التقنية المتسارعة التطور، بما يمكّن أفراد المجتمع من الاستفادة منها في حياتهم الشخصية والمهنية.

واستعرض الدكتور أليسيو فاشيا، الذي قدم الجلسة، مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره عبر السنوات، وكيف أصبحت الأنظمة الذكية جزءاً من الحياة اليومية، من خلال محركات البحث، والمساعدات الرقمية، وتطبيقات الترجمة، وتحليل البيانات، وإنشاء المحتوى. وبين الفرق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، مع شرح مبسط للآليات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة في التعلم ومعالجة المعلومات.

وتعرّف المشاركون إلى مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في مجالات الدراسة والعمل وإدارة المشروعات وصناعة المحتوى، إذ أورد المحاضر أمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص النصوص، وإعداد المسودات، وتوليد الأفكار، وتحليل البيانات، وتطوير الإنتاجية الفردية والمؤسسية.

وركزت الجلسة على مهارة صياغة الأوامر (Prompts) بفاعلية، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في جودة النتائج التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي، مع نماذج تطبيقية تساعد المشاركين على الاستفادة المثلى من هذه التقنيات في مختلف المجالات.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضرورة التحقق من المعلومات، والحفاظ على الخصوصية، والالتزام بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة عند استخدام الأدوات الذكية، مشددة على أن هذه التقنيات تمثل أدوات داعمة للإنسان وليست بديلاً عنه.

وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور من خلال الأسئلة والمناقشات التي تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في سوق العمل والتعليم والإبداع. وأبدى مشاركون اهتماماً بالتعرف إلى الفرص التي تتيحها هذه التقنيات والمهارات اللازمة للتعامل معها بكفاءة.

وتأتي الجلسة امتداداً لسلسلة من الجلسات التي نظمتها مكتبة محمد بن راشد، خلال الأشهر الماضية، ضمن مساعيها إلى تعزيز الثقافة المالية والرقمية، وتبسيط مفاهيمها لمختلف فئات المجتمع.