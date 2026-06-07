200 عمل لآندي وارهول بين جنبات «سوبرماركت سابق»

يُعرض 200 عمل للفنان الأميركي آندي وارهول (1928-1987)، المعروف بأعماله المطبوعة بتقنية السيريغرافيا لسلع استهلاكية، داخل موقع كان يضم أول متجر «إو. لوكلير» في لاندرنو، وهي بلدة صغيرة في بريتاني في غرب فرنسا.

وفي عام 2011 حول هذا المتجر الذي افتُتح عام 1949 إلى «صندوق إيلين وإدوارد لوكلير» للثقافة الذي يُعنى من ضمن أنشطته بتنظيم معارض.

ويستضيف المكان مجدداً عبوات كاتشب هاينز وكوكاكولا، لكن هذه المرة على شكل أعمال فنية لوارهول، أبرز وجوه الفن الشعبي الأميركي المعروف بـ«فن البوب». وكان وارهول الذي بدأ مسيرته في مجال الرسوم التوضيحية الإعلانية وتصميم واجهات المحال التجارية في نيويورك، يقول «في يوم من الأيام ستصبح كل المتاجر الكبرى متاحف».

وتفتتح المعرض مجموعة من أعماله المبكرة، قبل الانتقال إلى سلسلة مطبوعاته الأيقونية لعلب حساء «كامبل» وأكياس إسفنجات «بريلو» للتنظيف.

وكان التنقّل بين الفن والإعلان متكرراً لدى وارهول؛ فقد حوّل في عام 1985 إعلانات لماركات مثل «شانيل» و«أبل» و«باراماونت» إلى أعمال فنية.

واستحال الفنان نفسه مادة إعلانية كما في إعلان عام 1981 لأشرطة فيديو، ظهر فيه إلى جانب مطبوعته السيريغرافية الشهيرة لمارلين مونرو.

ويُخصّص المعرض مساحة واسعة للوحات البورتريه التي أنجزها الفنان لكسب رزقه. ويضم المعرض أيضاً لوحتين من عام 1981 تظهران برج ترامب في نيويورك. ويستمر المعرض حتى 24 يناير المقبل.