حديقة «أم الإمارات» تستقبل أكثر من 410 آلاف زائر

اختتمت حديقة «أم الإمارات» موسمها (2025-2026) باستقبال أكثر من 410 آلاف زائر من أكثر من 80 جنسية، مسجلةً إنجازاً جديداً في مسيرتها المتواصلة كإحدى أبرز الوجهات العائلية والمجتمعية في أبوظبي.

وقدمت الحديقة خلال الموسم برنامجاً متنوعاً من المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب مبادرات ركزت على الاستدامة، بما عزز دورها منصة للتفاعل المجتمعي، والتواصل الأسري، والمشاركة الفاعلة. وعكس الموسم أيضاً التوجهات الوطنية الأوسع لـ«عام المجتمع 2025» و«عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برامج مصممة لجمع أفراد المجتمع ضمن تجارب مشتركة تحتفي بالثقافة والرفاهية والتعليم والمسؤولية البيئية.

ومن أبرز إنجازات الموسم مشاركة الحديقة في تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتعاون مع مجموعة تدوير، وذلك من خلال إعداد أكبر جدارية موزاييك مصنوعة من أغطية العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها. وواصلت الحديقة تعزيز دورها التعليمي والتفاعلي، من خلال تقديم 110 ورش عمل تعليمية ورحلات مدرسية على مدار الموسم، شارك فيها أكثر من 6000 طالب وطالبة.

وشهد الموسم عودة سوق الحديقة السنوي في دورته الخامسة، بمشاركة 172 بائعاً وعارضاً، من بينهم 65 بائعاً إماراتياً، ليواصل دوره منصة تدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، وتمت أيضاً استضافة أكثر من 620 فعالية مجانية للأسرة والمجتمع كجزء من فعاليات سوق الحديقة خلال هذا الموسم.

وشكّلت البرامج الثقافية والمجتمعية إحدى أبرز محطات الموسم، فيما واصلت سينما الحديقة تقديم عروض ترفيهية مجانية في الهواء الطلق من خلال 99 عرضاً.

واحتضنت الحديقة خلال شهر رمضان فعالية «ليالي الحديقة الرمضانية»، واستقطبت فعاليات عيدي الفطر والأضحى أكثر من 12 ألف زائر.

وتضمن الموسم عروض الصقور اليومية في الحديقة.

وأسهمت هذه الأنشطة مجتمعة في الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات والترويج له، مع تشجيع مشاركة مختلف فئات المجتمع.

واختُتم الموسم بفعالية «فخورين بالإمارات»، التي جمعت أكثر من 318 مشاركاً في مبادرة احتفت بروح التكافل المجتمعي والهوية الوطنية.

واستضافت الحديقة أيضاً فعالية «شعب واحد، أمة واحدة» بالتعاون مع لجنة التصميم - أبوظبي، فيما استقبلت مبادرة «فخورين الإمارات» مجتمعةً أكثر من 500 مشارك، بالتعاون الوثيق ورعاية شركة سلايل للضيافة، وشركة وسائل لإدارة العقارات.