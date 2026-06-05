«كتاب» تحاور الشاعرة يولاندا كاستانيو: ربما كنتُ عربية

نشرت مجلة «كتاب»، في عددها الجديد لشهر يونيو، حواراً هو الأول لمطبوعة عربية، مع الشاعرة الإسبانية، يولاندا كاستانيو، التي فازت، يوم الجمعة الماضي، بجائزة «مدينة بيسكارا - سينستيتيكا» للشعر في إيطاليا، وتحدثت الشاعرة التي تُعدّ من أبرز الأصوات الشعرية في بلادها، عن علاقتها بالثقافة العربية، بقولها «ربما كنتُ عربية في حياة سابقة؟! لا أدري، لكن، يدفعني فضولي واهتمامي واستعدادي إلى الاستكشاف أكثر فأكثر، وكذلك إلى توثيق الروابط»، مضيفة في الحوار أن «الحضور الأدائي والشفهي والخيالي للشعر العربي يُشكّل، بالنسبة لي، ليس فقط مصدر إلهام، بل نموذجاً أطمح إليه دائماً في شعري».

وتضمن العدد الجديد من المجلة الشهرية، موضوعات في حقول الأدب وصناعة النشر والقراءة، من بينها حوارات مع كلٍّ من الشاعر والروائي السيراليوني، عمر فاروق سيساي، ومترجم معاني القرآن الكريم، المستعرب البلغاري تسفيتان تيوفانوف، والكاتب التونسي، ساسي حمام، والشاعرة الإماراتية، شيخة المطيري.

ونشرت المجلة استطلاعاً حول أزمة المكتبات ومتاجر الكتب في القاهرة، ومقالات ودراسات عن أدباء من فرنسا، وصربيا، والمغرب، وفلسطين، وهولندا، فضلاً عن مراجعات كتب لمؤلفين من سورية، والعراق.