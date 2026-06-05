عدد جديد من مجلة «الحيرة»

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد 82 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي، وشارك في العدد نخبة من الشعراء والشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي، تحت باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» إبداعات المطلع في القصيدة النبطية، بينما عرض باب «مداد الرواد» تجربة الشاعر الإماراتي الراحل، زعل بن سيف الفلاحي، أمّا باب «زهاب السنين»، فقرأ عدداً من شواهد الشعر النبطي حول جبال عسير في الجزيرة العربية.

وتناول باب «شبابيك الذات» تجربة الشاعرة الكويتية، خلود البراري، كما قرأ باب «كنوز مضيئة» مسيرة الشاعر الإماراتي، علي بن رحمة الشامسي، وغيرها من الموضوعات.