مجلة المسرح تواكب حراك «أبو الفنون» بشهادات جديدة

يطل العدد الجديد من مجلة «المسرح» بباقة متنوعة من المقالات والحوارات والمراجعات، التي تتناول قضايا وتظاهرات «أبو الفنون» العربية والعالمية.

وفي «مدخل» عدد يونيو خصصت المجلة، التي تُصدرها شهرياً دائرة الثقافة، مساحة لاستطلاع حول مسيرة «مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي»، الذي تأسس عام 2011، تضمن شهادات فنانين إماراتيين أبرزوا من خلالها كيف تطور المهرجان على مدى السنوات الماضية، ليصبح جزءاً حيوياً من المشهد الفني والتربوي.

وحفل باب «قراءات» بتحليلات نقدية لعروض مسرحية عربية قُدّمت أخيراً، منها «هير قرموشة»، أحدث أعمال المخرج الإماراتي محمد العامري، الذي نال عنه جوائز عدة في الدورة الماضية من «أيام الشارقة المسرحية»، من بينها جائزة أفضل عرض، علاوة على قراءات لمسرحيات «متولي وشفيقة» للمخرج المصري أمير اليماني، و«الأرامل» للمخرجة اللبنانية ربى الحيدري، و«الخادمات» للمخرج الأردني حكيم حرب، و«سجن اختياري» للمخرج المصري باسم كرم.

وفي باب «حوار»، نُشرت مقابلة مطولة أجراها كمال الشيحاوي مع الكاتب التونسي عز الدين المدني، استعرض فيها بداياته وأفكاره حول التأليف والإخراج في مسرح الأمس واليوم.

وفي باب «متابعات»، يطالع القارئ حواراً مع المخرج الإماراتي، محمد سعيد السلطي، تحدّث فيه عن تجربته في إخراج مسرحية «شهيد التين»، وحواراً آخر مع المخرج المصري عصام السيد، بمناسبة صدور كتابه «عن المسرح سألوني»، إضافة إلى تغطية «ملتقى المسرح المحلي» الـ11 الذي نُظم في الشارقة خلال مايو الماضي.

. باقة متنوعة من المقالات والحوارات والمراجعات لقضايا وتظاهرات مسرحية.