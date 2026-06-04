4 قامات على منصة الوفاء والتقدير

واصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي حضوره في العواصم والمدن العربية، إذ حطّ رحاله في العاصمة المغربية الرباط ضمن دورته الـ27، محتفياً بأربع قامات ثقافية أسهمت في إثراء المشهد الأدبي والفكري المغربي والعربي، هم: الشاعر والروائي محمد الأشعري، والكاتب والناقد عبدالفتاح كيليطو، والأديب والناقد أحمد المديني، والأكاديمية والباحثة الدكتورة حورية الخمليشي.

ونظم حفل التكريم بالمكتبة الوطنية في الرباط، بحضور مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، محمد إبراهيم القصير، وعدد من المسؤولين، والأدباء والمفكرين والمثقفين المغربيين.

وقال محمد القصير إن هذا الملتقى الذي يواصل مسيرته الثقافية في أنحاء الوطن العربي، حاملاً رسالة الوفاء للمبدعين من الكتّاب والأدباء، إنما يجسّد رؤية ثقافية راسخة يرعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إيماناً من سموّه بأن الثقافة أساس النهضة.

من جهتهم، ألقى المكرَّمون الأربعة كلمات عبّروا فيها عن سعادتهم واعتزازهم بالتكريم، مشيرين إلى أن هذه المبادرة الثقافية تؤكد مكانة الثقافة والمثقفين في مشروع الشارقة الحضاري.

وعبّر الأشعري عن سعادته بالتكريم، الذي يأتي في سياق مشروع ثقافي راسخ، تقوده الشارقة برؤية واضحة ومستمرة في دعم الإبداع العربي وتثمين منجزه.

من ناحيته، قال المديني: «يحمل هذا اللقاء برمزيته العالية دلالات مهمة، تجتمع لتقدم عن واهبيها صورة مشرقة لمن يضعون الفكر والإبداع وأهلهما في المكانة الصحيحة، وإن تكريمنا من الشارقة لينطق بأقوى وأثمن الدلالات على الاعتراف بمكانة بلادنا الثقافية».

أما كيليطو فرأى أن مثل هذه المبادرات الثقافية تمنح الأدب وأهله مساحة من التقدير والاحتفاء، وتؤكد أهمية الكلمة ودورها في بناء الوعي وتعزيز الحوار الثقافي، مؤكداً أن تكريم الأدباء لا يقتصر على الاحتفاء بأشخاصهم، بل يمثل احتفاءً بالثقافة والمعرفة وقيم الإبداع.

بينما عبّرت حورية الخمليشي عن سعادتها بالتكريم، مضيفة: «يسعدني أن هذا التكريم جاء في صحبة قامات مغربية أغنت الثقافة المغربية بإسهاماتها العلمية الوازنة والمتعددة في النقد كما في الفكر».

محمد القصير:

. «الملتقى» يواصل مسيرته الثقافية في أنحاء الوطن العربي، حاملاً رسالة الوفاء للمبدعين من الكتّاب والأدباء.

عبدالفتاح كيليطو:

. تكريم الأدباء لا يقتصر على الاحتفاء بأشخاصهم، بل يمثل احتفاءً بالثقافة والمعرفة وقِيَم الإبداع.