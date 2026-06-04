ملتقى متحف زايد الوطني في محطة رأس الخيمة

واصل برنامج متحف زايد الوطني، ملتقى متحف زايد الوطني، رحلته بجلسة بالمركز الثقافي في رأس الخيمة، أول من أمس.

وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «الصمود والمرونة في الجبال: قصص عن الحياة والذكريات والأماكن» المجتمعات الجبلية في رأس الخيمة، وأنماط حياتها، وذكرياتها، وارتباطها بسردية المتحف.

وأدارت الجلسة أمينة متحف زايد الوطني، فاطمة الحمادي، بمشاركة فاطمة المغني، باحثة اجتماعية وخبيرة في التراث الشعبي، ويواصل الملتقى مسيرته بجلستين قادمتين في الفجيرة وأم القيوين، لاستكشاف مقتنيات المتحف من منظور مجتمعي.