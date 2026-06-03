«الشارقة الثقافية» في بيت العقاد

في عددها الـ116 تطل مجلة «الشارقة الثقافية» بمجموعة من الموضوعات والمقالات والحوارات، التي تتنوع ما بين الأدب والفن والفكر والسينما، والتشكيل والمسرح والتراث، وجاءت افتتاحية عدد يونيو من المجلة تحت عنوان «الدهشة والإبداع».

أما مدير التحرير، نواف يونس، وتحت عنوان «الحوار الثقافي والتواصل التقني»، فدعا إلى كثير من الشفافية، لمواكبة الحوار الثقافي مع الآخر.

وجالت موضوعات المجلة ما بين بيت العقاد الذي يعدّ منارة للفكر والتنوير، وسيرة الطاهر وطار، وعمر كحالة، وعالم فتحي غانم الروائي، وغيرها من الموضوعات، وأفرد العدد مساحة لمجموعة من القصص القصيرة والترجمات.