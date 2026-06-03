سعود السنعوسي في ضيافة «حديث المكتبات» بدبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي تنظيم سلسلة من الفعاليات الأدبية والجلسات النقاشية، خلال يونيو الجاري، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وتدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور، والتعريف بتجاربهم ومنجزاتهم الأدبية، وإسهاماتهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتستضيف «حديث المكتبات»، في 11 الشهر الجاري، الكاتب والروائي الكويتي، سعود السنعوسي، بمتحف الاتحاد، في جلسة تناقش مسرحية «ليلة إعدام الخياط»، وتتناول تجربته الإبداعية في الرواية و«أبو الفنون» من خلال قراءة عمله المسرحي، واستكشاف ما يحمله من أبعاد أدبية ورمزية تطرح تساؤلات حول القوة والعدالة، وعلاقة الفرد بالسلطة داخل فضاء تغلب عليه الفوضى وتضارب القوانين.

كما تستعرض الجلسة الحوارية أسلوب السنعوسي في بناء الشخصيات والرموز الدرامية، وكيفية توظيف السخرية والخيال المسرحي لمناقشة القضايا الإنسانية والاجتماعية.

كما تشمل أجندة مبادرة «حديث المكتبات» أيضاً، عقد ورشة «أساسيات كتابة الخيال في الرواية» التي سيقدمها سعود السنعوسي، من 12 إلى 14 الشهر الجاري، في متحف الاتحاد، بهدف تعريف المشاركين بآليات تطوير الأفكار وتشكيل الشخصيات وصياغة الحبكة.

وستركز الورشة على تقنيات السرد وبناء العوالم المتخيلة بأساليب مبتكرة وجذابة، وستتضمن تقديم مجموعة من التمارين التطبيقية الهادفة إلى مساعدة المشاركين على تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى نصوص روائية مؤثرة.

. 12 إلى 14 الشهر الجاري، سيقدم السنعوسي أيضاً ورشة «أساسيات كتابة الخيال في الرواية».