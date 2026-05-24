نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل مركزاً للإبداع وحاضنة للمواهب

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات تواصل اليوم ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً للإبداع والثقافة والتسامح، وحاضنةً للمواهب والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار للإنسانية جمعاء، مشيراً إلى أن الإمارات ستواصل دعم المبدعين وتمكين الشباب، وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار الثقافي والفني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.

جاء ذلك على هامش تكريم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، خمسة فائزين بجوائز المجموعة إلى جانب أربعة مستفيدين من برنامج الإقامات الفنية، تجسيداً لالتزام المجموعة المتواصل بدعم الجيل المقبل من المواهب الإبداعية في الإمارات، وتعزيز حضورها وإسهاماتها في المجالات الثقافية والإبداعية المختلفة في الدولة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن «هذا التكريم يتزامن مع الاحتفاء بمرور 30 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومسيرتها الرائدة في ترسيخ ثقافة تجمع وتوحّد، وتعزيز مجتمع مبدع ومتماسك»، مضيفاً: «نجتمع اليوم لتكريم نخبة من الشباب الإماراتي الطموحين الفائزين بجوائز المجموعة، والمستفيدين من برامجها للإقامة الفنية، تقديراً لما يقدمونه من إسهامات إبداعية تعكس حيوية المشهد الثقافي والفني في الإمارات، وقدرة شباب الوطن على الابتكار والتميّز والمنافسة على المستويات الإقليمية والعالمية».

وتابع: «ما حققته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدى ثلاثة عقود يمثل نموذجاً وطنياً ملهماً في دعم الحركة الثقافية والفنية في الدولة، وفي بناء منصات حقيقية لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وفتح الآفاق أمامها للوصول إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية، ويؤكد إيماننا العميق بأن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة وترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتفاهم الإنساني».

من جهتها، قالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إن جوائز المجموعة التي تقدم بالتعاون مع شركاء التعليم الاستراتيجيين، تأتي انسجاماً مع رؤيتها لتنمية المهارات وبناء القدرات، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك فاعل في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والإبداع والابتكار، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن جوائز المجموعة وبرامج إقاماتها الفنية تسهم، منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، في تطوير مهارات مبدعي وفناني الإمارات الشباب والارتقاء بخبراتهم، وتصقل تجاربهم في مجالات التصميم والاستدامة والفنون الأدائية والبصرية والتعبير الإبداعي.

وأضافت: «نحتفي هذا العام، بالشراكة مع غلف كابيتال، وتوتال للطاقات، وليكول بدعم من فان كليف آند أرابيلز، ودولتشي آند غابانا، والمعهد الفرنسي في الإمارات، ومؤسسة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، والمدرسة الدولية للسينما في باريس، بفوز كلّ من بدور النويس، من كلية روز بروفورد لندن بجائزة الإبداع، وعبدالرحمن المدني، من كليات التقنية العليا بجائزة الفنون البصرية، وروضة الزعابي، من الجامعة الأميركية في دبي بجائزة التصميم المستدام، وسارة النوري، بجائزة تصميم المجوهرات، وميثاء الأنصاري، من جامعة الشارقة بجائزة تصميم الأزياء، كما نكرّم سارا الخيّال، وسرّاء الشّحي، من جامعة زايد، وميرا الجساسي، من الجامعة الأميركية في دبي، وأحمد العريقي، من الجامعة الأميركية في الشارقة، من برامج الإقامات الفنية في فرنسا».

وتحتفي جائزة الإبداع لعام 2025 من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بإبداع الشباب الإماراتي في الموسيقى والمسرح وفنون الأداء، وتشجع على ابتكار أساليب جديدة للتفاعل المجتمعي والوصول إلى الجمهور.

رعاية المواهب

يجسّد برنامج الإقامات الفنية التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برعاية المواهب الإماراتية الصاعدة، من خلال إتاحة منصات دولية تدعم التطور الإبداعي والتبادل الثقافي والنمو المهني، وشراكات مختارة مع مؤسسات عالمية رائدة، ليتيح للفنانين الشباب صقل مهاراتهم وتوسيع شبكات علاقاتهم والتعرّف إلى تجارب فنية متنوعة ضمن مجتمعات إبداعية نابضة بالحيوية.

