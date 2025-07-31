«صيفنا بالعربية» تعزز حضور لغتنا في الحياة اليومية

استقطبت الفعاليات الثقافية والتفاعلية التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار مبادرة «صيفنا بالعربية»، حضوراً لافتاً من الأطفال والناشئة وأولياء الأمور، حيث تُعدّ جزءاً من مبادرة «الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة» خلال «عام المجتمع».

وجاءت الفعاليات انطلاقاً من التزام المركز بتقديم برامج مبتكرة، تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، وتعزز حضور اللغة العربية في حياتهم اليومية، من خلال تجارب معرفية وتفاعلية تحفز الخيال، وترسّخ الهوية الثقافية.

واستضافت مكتبة الأطفال بالمجمّع الثقافي في أبوظبي فعالية «رسائل عربية»، التي أتاحت للناشئة التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان عبر كتابة رسائل لأشخاص مؤثّرين في حياتهم، ما يساعد على تطوير مهاراتهم اللغوية والقيمية.

كما نظّم المركز جلسة تعريفية بمسابقة «أصدقاء اللغة العربية» في مكتبة الوثبة، استقطبت أطفالاً من مختلف الأعمار.

وخلال شهر أغسطس 2025، يواصل المركز أنشطته ضمن مبادرة «صيفنا بالعربية»، حيث تقام يوم 16 أغسطس المقبل ورشة «رمستنا العربية» في المجمّع الثقافي، وهي فعالية تفاعلية تهدف إلى إعادة صياغة الأمثال الشعبية بالفصحى، وبأسلوب إبداعي.