«حدائق للسعادة» خلال الصيف في دبي.. تنعش الزوار بتجارب رائعة

ارتبطت العطلات الصيفية بكونها الفرصة لاستعادة النشاط والاسترخاء بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، بما يتطلبه ذلك من توافر المساحة، والخيارات التي تعين على تحقيق تلك التطلعات التي لا يخلو منها بيت، وصولاً إلى فترة العطلة الصيفية التي تمثل بدايتها إشارة الانطلاق للصغار نحو عالم الاستمتاع والمغامرة.

ومع سعي دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعمل والعيش والزيارة، تواصلت الجهود لترسيخ قاعدة قوية يمكن أن تؤسس عليها ركائز تحقيق هذه الغاية الاستراتيجية، إذ تشارك القطاعان الحكومي والخاص في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى تخدم كل قطاعات دبي، بما فيه «الضيافة والترفيه» الذي تميزت فيه الإمارة بمعايير عالمية، ونخبة من المرافق المتميزة التي عزّزت جاذبيتها كمركز جذب له مكانته على خريطة السياحة العالمية.

وخلال موسم العطلات، تواصل حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025 إلقاء الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، وتجعلها واحدة من أهم الخيارات المطروحة أمام كل من يرغب في قضاء عطلة صيفية ملؤها الراحة والاستمتاع، من خلال مجموعة متميزة من المنشآت الداخلية المكيفة الحافلة بالمغامرات المناسبة لكل أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

أطول منحدر تزلج

يُعد «سكي دبي» من أشهر معالم المدينة، إذ ينقل هذا المرفق الترفيهي زواره عبر الزمان والمكان، من فصل الصيف إلى الشتاء البارد، ومن منطقة الخليج إلى الاستمتاع بأجواء منتجعات التزلج، وتقدم الوجهة الثلجية، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقع في «مول الإمارات»، فرصة التزلج على أحد أطول منحدرات التزلج الداخلي في العالم بامتداد يزيد على 1300 قدم، وتتوافر في «سكي دبي» العديد من التجارب الممتعة للصغار.

وتضم «الحديقة الثلجية»، على مساحة تتخطى 3000 متر مربع، العديد من الأنشطة للصغار والكبار، ويمكن من خلال زيارة «سكي دبي» التعرف عن قرب إلى «طائر البطريق» في مغامرة لا تُنسى.

«كيدزانيا»

تعد «كيدزانيا» من أهم الوجهات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار، ليس فقط في الصيف، ولكن على مدار العام، لما توفره من تجارب فريدة تمنح الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين سنتين و16 سنة فرصة عيش تجارب تحاكي الواقع من خلال أكثر من 40 مهنة وحرفة، ضمن مغامرة مشوقة تجمع بين التعليم والترفيه بشكل مثاليّ في نسخة مطابقة لمدينة حقيقية تمتدّ على مساحة 7000 متر مربّع.

«دبي باركس آند ريزورتس»

بين أهم الوجهات تأتي «دبي باركس آند ريزورتس» لتقدم لزوارها تجارب مذهلة، لأنها المكان الوحيد الذي يجمع بين مدن الملاهي، والسينما، ومتعة الرياضة، ففي «عالم ريال مدريد»، وهو أحدث إضافة إلى المدينة الترفيهية، تتحول لعبة كرة القدم إلى عالم من الخيال، من خلال أكثر من 40 تجربة ترفيهية، في رحلة عبر تاريخ النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات، فيما توفر «موشنجيت دبي» فرصة لمشاهدة «هوليوود» بمنظور جديد، ولقاء الأبطال الأكثر شعبية عالمياً، ضمن عروض حية ومؤثرات بصرية، بينما تقدم «ليغولاند» تجربة رائعة للأطفال لبناء واكتشاف أكثر من 40 لعبة ومعلماً ترفيهياً.

«آي إم جي»

تعد «آي إم جي.. عالم من المغامرات» أكبر مدينة ملاهٍ داخلية في دبي، ومن الأكبر عالمياً، وتضم ستة عوالم من المغامرات تحت سقف واحد، على مساحة تزيد على 1.5 مليون قدم مربعة، في سيتي أوف أرابيا، وتتسع للترحيب بأكثر من 20 ألف زائر يومياً.

وتحتضن عوالم تمثل العلامتين العالميتين المحبوبتين «مارفل» و«كرتون نتورك»، مع أربعة عوالم تُكمل معالم التجربة الممتعة، وتشمل: آي إم جي بوليفارد، والوادي المفقود، والمدينة المسكونة، ومنطقة آي إم جي للأطفال.

أما محبو الحياة البرية فسيجدون بغيتهم في «ذا غرين بلانيت» (الكوكب الأخضر) الحديقة المغطاة في سيتي ووك، التي تمنح الزائر فرصة الاقتراب من الحياة الفطرية في بيئة تحاكي الغابات الاستوائية، إذ يمكن الاقتراب من طيور وحيوانات ونباتات نادرة.

«الأوكواريم»

«دبي أوكواريم» وحديقة الحيوانات المائية.. أحد أكبر أحواض الأسماك المعلّقة في العالم بسعة 10 ملايين لتر، ويقع في الطابق الأرضي من دبي مول، ليقدم للزوار تجربة فريدة لمشاهدة ما يزيد على 300 نوع من الأسماك، من أشهرها القرش والراي.

ويشكل النفق الشفاف بطول 48 متراً، أحد أمتع التجارب، إذ يوفّر على عمق 11 متراً تحت سطح الماء، فرصة مشاهدة الأسماك والكائنات البحرية وهي تسبح حول النفق، كما تشكل متابعة عمل الغوّاصين المدربين أثناء جلسات إطعام أسماك القرش وأسماك الراي.

«أولي أولي»

يضم «أولي أولي» مجموعة من المعارض التفاعلية لعقول الأطفال التي يملؤها الفضول وحب التعلّم، ويشتمل على ستة معارض دائمة تحوي 40 معرضاً تفاعلياً، صُمم كل منها بعناية لتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية، فمن معرض الهواء، حيث يمكن للأطفال استكشاف الظواهر العلمية، إلى «شبكات توشي»، التي توفر ألعاباً قد تبدو محفوفة بالمغامرة ولكنها آمنة تماماً، يجد كل طفل غايته من الإبداع والاستكشاف، وفي معرض «سيارات ومنحدرات» يتعلم الأطفال بالتجربة العملية قيمة المثابرة، بينما يتيح معرض «حديقة المستقبل» للأطفال تجربة الفن بطريقة تشاركية وتفاعلية.

مغامرات

ويعد ماجيك بلانيت أحد أشهر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة، ويوجد في العديد من المراكز المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، متضمناً مجموعة من الألعاب، والجولات الداخلية، وألعاب المهارة، ليمنح ضيوفه يوماً حافلاً بالمرح، وبما يناسب جميع الأعمار.

أما منطقة المغامرات «أدفنتشر إتش كيو»، فهي من أكثر الوجهات المشوقة خاصة لمحبي المغامرات من حيث ما تقدمه من فرصة للتحدي الحقيقي من خلال مجموعة من الألعاب والتجارب التي تحمل طابع المغامرة في أجواء داخلية آمنة.

خيارات تلبي كل التطلعات

تحفل دبي بالعشرات من الوجهات الترفيهية الداخلية التي تناسب فصل الصيف، وتلبي كل التطلعات من أجل قضاء عطلة حافلة بالنشاط، والترفيه الذي لا يخلو من اكتساب مهارات ومعارف جديدة، لاسيما للأطفال، إذ صممت تلك الوجهات وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن لهم السلامة والاستمتاع والفائدة في آن واحد، لتظل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والزيارة، بما تقدمه من مميزات قلّما اجتمعت في مدينة واحدة.

. مجموعة متميزة من المنشآت الداخلية المكيفة الحافلة بالمغامرات المناسبة لكل أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

. 10 ملايين لتر، سعة «دبي أوكواريم» الذي يعد أحد أكبر أحواض الأسماك المعلّقة في العالم.