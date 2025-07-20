«ملتقى شباب المعرفة» ينطلق في رحاب جامعة القاهرة

انطلقت، اليوم، النسخة الرابعة من «ملتقى شباب المعرفة»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمسرح جامعة القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب المعرفة. وتقام فعاليات الملتقى هذا العام تحت شعار: «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

وافتتح الملتقى بحضور وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.



وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، ورئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، ومدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس هاني تركي، بالإضافة الى نخبة من الشركاء والخبراء، إذ شاهدوا مجموعة من العروض الفنية والغنائية من تقديم فرقة «بركشن».

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن «الملتقى منصة فاعلة للحوار وصناعة السياسات الشبابية، وهو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤسسات الحكومية والشباب في عصر التحول الرقمي والمعرفي، ونراهن على وعي الشباب العربي وإبداعه وريادته، فدعمهم اليوم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي مستدام».

من جانبه، عبّر جمال بن حويرب عن سعادته بعودة الملتقى إلى القاهرة بعد نجاح نسخة العام الماضي، مشدداً على أن تمكين الشباب العربي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة.

واشتمل اليوم الأول من الملتقى على ست جلسات نقاشية متخصصة تناولت قضايا متعددة.