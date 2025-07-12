ملتقى حول مواقع العين الثقافية

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بنجاح «الملتقى التوعوي حول مواقع العين الثقافية» حفيت، هيلي، بدع بنت سعود، ومناطق الواحات، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي عُقدت فعالياته في مسرح بلدية مدينة العين. وتندرج هذه الفعالية ضمن خطة الدائرة التوعوية حول مواقع التراث العالمي في العين، إذ تُجسد هذه المبادرة المحورية الالتزام بحماية وتطوير التراث الغني في مدينة العين والمناطق المحيطة به وتنميته بأسلوب مسؤول ومستدام.

صُمم المنتدى بهدف تعزيز الوعي بأهمية مواقع التراث العالمي وتطويرها لدى مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين المحتملين، حيث سلط الضوء على أهمية هذه المواقع وتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها. وركز المنتدى بشكل بارز على المواقع الثقافية في مدينة العين، والتي تُعد حتى الآن الموقع الوحيد المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في دولة الإمارات، مُفصّلاً أهميتها التاريخية والأثرية والاجتماعية وغير المادية والمعمارية والثقافية الغنية. ومن خلال تزويد الحضور بإرشادات واضحة حول الأطر التنظيمية ومتطلبات التصميم، أسهم المُلتقى في تعزيز الشعور المشترك بالمسؤولية تجاه الحفاظ على هوية مدينة العين. ويسهم هذا الجهد المتخصص في ضمان توافق جميع مشاريع التطوير مع سياسات الحفظ والصون، ما يدعم مكانة أبوظبي المستمرة واحدة من أفضل المدن الثقافية في العالم.