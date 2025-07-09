فعاليات «قيظ المهارات» تنطلق بـ «نسائية دبي»

انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج السنوي «قيظ المهارات 2025»، الذي تُنظّمه جمعية النهضة النسائية في دبي، ممثلة في إدارات الفعاليات الدينية والثقافية والفنية وأجيال المستقبل، وذلك في المبنى الرئيس للجمعية بمنطقة أبوهيل.

وقالت مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل، خولة المطروشي، إن البرنامج، الذي تجاوز عمره 30 عاماً، يهدف إلى استثمار أوقات فراغ الفتيات خلال الإجازة الصيفية بأنشطة هادفة، تسهم في تطوير الشخصية وتنمية المهارات.

وتضمنت ورش اليوم الأول أنشطة فنية، مثل «البحر والأصداف من عجين الورق»، و«أساسيات العمل الفني»، و«قواعد الألوان»، إلى جانب ورشة «السور العجيب» لتعزيز الوعي الديني.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، نحو 60 فتاة موزعات على ثلاث فئات عمرية: «فريق الأفكار» (من سبع إلى 10 سنوات)، و«فريق الفرص» (من 11 إلى 16 سنة)، وفئة أصحاب الهمم.