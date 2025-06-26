«الشارقة الأدبية».. لقاءات مهنية في «ريو للكتاب»

عقدت وكالة الشارقة الأدبية سلسلة لقاءات مهنية واجتماعات مع عدد من كبرى دور النشر والمؤسسات الثقافية في أميركا اللاتينية، بهدف تطوير فرص ترجمة الأدب العربي إلى اللغة البرتغالية، وتوسيع نطاق بيع وشراء الحقوق، وتأسيس شراكات استراتيجية تعزّز حضور الأدب العربي في أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوكالة في معرض «ريو الدولي للكتاب 2025»، ويُعد الحدث الأبرز في أميركا اللاتينية في مجال صناعة الكتاب والنشر، وتزامنت نسخة هذا العام مع اختيار ريو عاصمة عالمية للكتاب، ما أتاح للوكالة منصة مثالية للتفاعل مع كبرى الجهات الفاعلة في صناعة النشر على مستوى القارة اللاتينية.