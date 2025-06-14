مكتبة محمد بن راشد.. مليونا زائر و1000 فعالية

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر: «في الذكرى الثالثة لتأسيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت المكتبة منارة عالمية للمعرفة، وحاضنة للإبداع، وجسراً يربط تراثنا العريق بمستقبلنا الواعد، فعلى مدار هذه السنوات الثلاث نجحنا في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، حيث أصبحت مكتبتنا وجهة ثقافية رائدة تستقطب الملايين من الباحثين والقراء، وتضم واحدة من أضخم المجموعات المعرفية على صعيد المنطقة، لتقدّم تجربة ثقافية فريدة تدمج بين الأصالة والابتكار». وتابع المر: «فخورون اليوم بما حققناه من إنجازات كبيرة ومؤثرة على مدار هذه السنوات، حيث تمكّنا من الإسهام في بناء مجتمع قارئ نابض بالحياة، مع دعم مبادرات وطنية تروّج للقراءة ونشر الثقافة في مختلف أرجاء الوطن، من بينها مبادرتا (عالم بلغتك) و(عالم يقرأ)، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية، وفعاليات ثقافية محلية ودولية، بمشاركة واسعة جمعت أبرز الأسماء الفكرية والإبداعية من داخل الدولة وخارجها».

وأشار المر إلى أن المكتبة استقطبت منذ افتتاحها حتى اليوم نحو مليوني زائر، واستقبلت نحو 1000 زيارة مؤسسية من جهات دبلوماسية وحكومية وخاصة، إضافة إلى العديد من الزيارات المدرسية. كما نظّمت واستضافت نحو 1000 فعالية ثقافية ومعرفية، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بينما استخدم الموقع الإلكتروني أكثر من 600 ألف زائر منذ إطلاقه وحتى اليوم. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للمكتبة كمركز ثقافي ومعرفي نابض بالحياة، يُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمحور إقليمي للثقافة والفكر، ويعزز حضور دولة الإمارات على خارطة المعرفة العالمية.

في سياق متصل، كرّمت مكتبة محمد بن راشد، «أبطال المعرفة الصغار» في حفل مميز نظمته تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاحها. ويأتي هذا التكريم كجزء من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحفيز شغفهم المتواصل بعالم الكتب والثقافة، ليكون دافعاً لهم لمواصلة رحلتهم نحو اكتشاف كنوز العلم والأدب، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية.

وقال مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، علي جمعة التميمي، في كلمته خلال حفل التكريم: «إن تكريم أبنائنا الصغار اليوم هو تعبير عن اعتزازنا بجهودهم وشغفهم بالمعرفة، وتأكيد لالتزامنا الراسخ بغرس حب القراءة في نفوسهم منذ الصغر، ونؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقول. ومن هنا جاءت رؤيتنا لتوفير بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التعلم الممتع والتسلية الهادفة، عبر مرافق ومكتبات صُممت خصيصاً لدعم مراحل نمو الطفل المختلفة». واختتم: «نثمّن الدور الكبير الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم، وسنواصل التزامنا بتوفير أفضل الموارد والخدمات لتمكين الأجيال الجديدة من استكشاف آفاق أرحب من العلم والإبداع».

بيئة معرفية متخصصة

وتحرص مكتبة محمد بن راشد على توفير بيئات معرفية ملهمة تحتضن مختلف اهتمامات القرّاء، خصوصاً فئتي الأطفال والشباب، حيث تحتوي مكتبة الأطفال على نحو 86 ألف مصدر معرفي من الكتب المتخصصة، التي تشمل القصص والموسوعات والكتب المرجعية والتعليمية، إلى جانب إصدارات مخصصة للقراء الناشئين، مثل الكتب ثلاثية الأبعاد، والكتب الناطقة، وكتب برايل، والكتب الحسية التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم.

وتحتضن مكتبة الشباب نحو 19 ألف كتاب، تغطي العديد من الموضوعات، من بينها الخيال العلمي، والسير الذاتية، والفنون والثقافة، والعلوم الاجتماعية، والرياضة، إلى جانب مجموعة مميزة من الروايات المصورة. وتوفر هذه المساحات، إلى جانب خدماتها الرقمية المتاحة في كل وقت ومن أي مكان، تجربة معرفية متكاملة تحفّز على الاستفادة القصوى من وقت القراءة، والتفاعل مع المعرفة.

فعاليات وبرامج ثرية

وفي إطار حرصها على تعزيز الثقافة والمعرفة، تُقدّم مكتبة محمد بن راشد، على مدار العام، مجموعة واسعة من الفعاليات القرائية والأمسيات والورش التفاعلية المصممة خصيصاً لهذه الفئات العمرية.

وتتنوع هذه البرامج لتشمل جلسات قراءة قصصية، وورش عمل إبداعية في الكتابة والرسم، وفعاليات تعليمية تفاعلية تستخدم أحدث التقنيات، إضافة إلى أمسيات ثقافية تشجع على الحوار وتبادل الأفكار، مع تعزيز مهارات القراءة والتفكير النقدي والإبداع لدى الأطفال والشباب.

عضوية تناسب الجميع

وتوفر المكتبة ستة أنواع من العضوية تناسب كل فئات المجتمع، مع تخصيص عضوية للأطفال وأُخرى للطلبة والأفراد، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى موارد المكتبة المعرفية من كتب ومجلات وصحف مطبوعة وإلكترونية، إضافة إلى قواعد البيانات المتنوعة.

• فعاليات ثقافية وفنية ومعارض وعروض أحيَت الإبداع وأثرت المشهد الثقافي.