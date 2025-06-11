«وفد اليابان للفنون والثقافة» يعزز حضور المواهب المحلية في المشهد الفني العالمي

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي برنامج «وفد اليابان للفنون والثقافة»، الذي نظمته بدعم من منصة «سكة»، بهدف تعزيز حضور أصحاب المواهب المحلية في المشهد الفني العالمي، وتمكينها من الاطلاع على أبرز التجارب والممارسات الفنية اليابانية، وتبادل الأفكار مع نخبة من الفنانين المعروفين عالمياً، ويأتي البرنامج ضمن «منحة دبي الثقافية»، المبادرة التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، في سياق التزامات «دبي للثقافة» وأولوياتها القطاعية الرامية إلى فتح الآفاق أمام المبدعين وتوفير بيئة قادرة على دعمهم وصقل مهاراتهم وإثراء خبراتهم.

دبلوماسية ثقافية

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أن دبي نجحت في توظيف أدوات الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى، وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية مركزاً عالمياً للثقافة، لافتةً إلى أهمية برنامج «التبادل الإبداعي بين الإمارات واليابان» ودوره في توطيد علاقات التعاون الدولي والتبادل الفكري مع الجامعات والمعارض والمراكز الفنية من مختلف أنحاء العالم. وقالت: «يسهم البرنامج في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين ويتيح لهم فرصاً للتفاعل مع التجارب الفنية العالمية وخبرات الأكاديميين والمتخصصين والاستفادة منها في استكشاف توجهات القطاع الفني عالمياً، ما ينعكس إيجاباً على أساليبهم التعبيرية التي تبرز أصالة التراث والثقافة المحلية وتقديمهما بطريقة مبتكرة، ويعزز مساهماتهم في إثراء الحراك الفني ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق تطلعات دبي ورؤاها الطموحة الهادفة إلى ترسيخ بصمتها الثقافية على الخريطة العالمية»، وأشادت السويدي بما قدمه البرنامج للفنانين من أفكار خلاقة تسهم في تنمية قدراتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه يعكس جهود الهيئة في رعاية أصحاب الكفاءات المميزة واحتضانهم، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم المهنية.

نخبة من الفنانين

وشهد برنامج التبادل الإبداعي، الذي امتد على مدار 10 أيام، مشاركة نخبة من الفنانين والقيمين من الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، وهم الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم، الفنان والقيّم الإماراتي، والمصممة والقيّمة الإماراتية، كاملة العلماء، والباحثة الإماراتية مساعدة أمين أول في متحف اللوفر أبوظبي، آمنة الزعابي، والفنانة متعددة التخصصات، لطيفة سعيد، والفنانة الإماراتية

المهتمة بالذاكرة الجماعية والتاريخ الشفهي، فاطمة آل علي، وأستاذة التصميم الغرافيكي بكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، الفنانة العنود بوخماس، والأستاذة الجامعية المساعدة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، الفنانة الإماراتية أسماء بالحمر، والفنان والقيّم مؤسس منصة The Workshop Dxb، اللبناني أحمد مكاري، والفنانة والقيّمة البحرينية، يارا أيوب.

جولة في «إكسبو أوساكا»

وكجزء من البرنامج الذي أشرف عليه نائب رئيس جامعة طوكيو للفنون أستاذ برنامج الفنون العالمية في كلية الدراسات العليا للفنون الجميلة بالجامعة، يوساكو إمامورا، بالتعاون مع المصمم والمدرس الجامعي عضو الهيئة الاستشارية في معهد مارانغوني دبي، مانابو أوزاوا، والمهندسة المعمارية والقيمة الفنية مديرة مؤسسة الفنون والثقافة اليابانية، كايوكو إيمورا، ومدير مشروع برنامج «وفد اليابان للفنون والثقافة»، ميثاء الزعابي، قام المشاركون بجولة في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، زاروا خلالها الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، واطلعوا على ما يقدمه من تجارب متنوعة تجمع بين الإبداع الهندسي والثراء الثقافي، وتجسد رحلة الدولة الملهمة في تطوير عمليات اكتشاف الفضاء، وإرساء مفاهيم مبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، وتحقيق الريادة في التقنيات المستدامة ومختلف القطاعات الحيوية. كما شاركوا في جلسة حوارية مع المعماري سو فوجیموتو، صاحب الرؤية وراء تصميم «The Grand Ring»، الحلقة الكبرى الخشبية لمعرض إكسبو 2025 في أوساكا.

وشمل البرنامج زيارة مجموعة من أهم المواقع الثقافية والفنية اليابانية في طوكيو وأوساكا والمناطق المجاورة لها.

المشهد الثقافي

ووصف الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم،

الفنان والقيم الفني، البرنامج بأنه «تجربة ثرية»، قائلاً: «أتاح لنا البرنامج إمكانية استكشاف المشهد الثقافي الياباني والتعرف إلى تفاصيله، وهو ما أضاف بعداً مهماً للحوار الفكري مع اليابان»، بينما لفتت الفنانة أسماء بالحمر إلى أن البرنامج شكّل مصدر إلهام لها، بفضل ما حمله من فرص مكّنَتها وبقية أعضاء الوفد من اكتشاف جماليات الروابط الثقافية بين البلدين، وقالت: «تتميّز المدن التي زرناها بتاريخ عريق وتصاميم معمارية فريدة، ومثّلت نافذة للاطلاع على المشهد الياباني واكتشاف رؤى جديدة في مجالات الفنون والتصميم».

ومن جهتها أوضحت المصممة والقيّمة الفنية، كاملة العلماء، أن البرنامج أتاح فرصة التعرّف إلى رؤى جديدة في مجالات الفنون والعمارة والتصميم، إضافة إلى التفاعل مع نخبة من الموهوبين والممارسين والأكاديميين وتبادل الأفكار معهم حول أحدث التوجّهات الفنية والممارسات الإبداعية، فيما أشار الفنان أحمد مكاري إلى أن البرنامج أتاح له لقاء فنانين يابانيين، والتأمّل في سُبل تحقيق التوازن بين الجماليات المعاصرة والموروث الثقافي، واستكشاف آليات دمج الهوية الإقليمية والمحلية ضمن أطر فنية حديثة.

آفاق جديدة

ولفتت القيّمة الفنية، يارا أيوب، إلى أن البرنامج أسهم في إثراء مخزونها المعرفي وفتح أمامها آفاقاً جديدة للتفكير في طُرق فريدة لتقديم أعمالها ومعارضها الفنية. وقالت: «كل حوار ولقاء وزيارة شكّل تجربة ثرية أضافت لي الكثير، بفضل ما حملته من نصائح وأفكار نوعية ومؤثرة»، أما الباحثة والقيّمة الفنية، آمنة الزعابي، فقالت: «شكّل البرنامج رحلة تحوّلية تمزج بين الفن وبساطة التقاليد اليابانية وعمقها الجمالي، وساعدتني الجولات في اكتشاف حوار عميق بين الإرث الثقافي والتعبير المعاصر، ما ساهم في تعزيز فهمي للسرديات الإبداعية». كما عبّرت الفنانة فاطمة آل علي عن سعادتها بزيارة الاستوديوهات الفنية والاطلاع على ممارسات وتجارب مجموعة من الفنانين اليابانيين، مؤكدة أهمية اللقاءات التي جمعتها بعدد من مديري المؤسسات الثقافية في اليابان.

بيئة محفّزة

وأكدت المصممة العنود بوخماس أن البرنامج عزّز إيمانها بأهمية دور التصميم كوسيلة للتواصل بين المجتمعات. وقالت: «شكّلت هذه التجربة فرصة لبناء شبكات إبداعية مستدامة، قادرة على منحنا أفكاراً نوعية جديدة يمكن تطبيقها في قاعات الدراسة». في حين أشارت الفنانة لطيفة سعيد إلى أن «دبي للثقافة» نجحت عبر البرنامج في توفير بيئة محفّزة على اكتشاف تجارب ثقافية وفنية فريدة والاستفادة منها في إثراء المشهد الإبداعي المحلي. وقالت: «يمثّل البرنامج الثقافي فرصة حقيقية للتعلّم من تجارب الآخرين، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوّر قدراتنا ومهاراتنا وتشجيعنا على تنميتها والارتقاء بها».

شيماء السويدي:

• يسهم البرنامج في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين، ويتيح لهم فرصاً للتفاعل مع التجارب الفنية العالمية.

مكتوم بن مروان:

• أتاح لنا البرنامج استكشاف المشهد الثقافي الياباني، ما أضاف بُعداً مهماً للحوار الفكري مع اليابان.

أسماء بالحمر:

• تتميّز المدن التي زرناها بتاريخ عريق وتصاميم معمارية فريدة، ومثّلت نافذة للاطلاع على المشهد الياباني.

كاملة العلماء:

• «البرنامج» أتاح لنا فرصة التعرّف إلى رؤى جديدة في مجالات الفنون والعمارة والتفاعل مع الموهوبين.

لطيفة سعيد:

• يمثّل البرنامج فرصة حقيقية للتعلّم من تجارب الآخرين، ما ينعكس إيجاباً على تطوّر قدراتنا ومهاراتنا وتشجيعنا على تنميتها والارتقاء بها.

العنود بوخماس:

• شكّلت التجربة فرصة لبناء شبكات إبداعية مستدامة، قادرة على منحنا أفكاراً نوعية جديدة.

آمنة الزعابي:

• شكّل البرنامج رحلة تحوّلية تمزج بين الفن وبساطة التقاليد اليابانية وعمقها الجمالي، واكتشاف حوار عميق بين الإرث الثقافي والتعبير المعاصر.