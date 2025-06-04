عيد الأضحى في أبوظبي.. تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة

تنطلق احتفالات عيد الأضحى في أبوظبي ببرنامج كبير ومتنوع، من التجارب الثقافية والفعاليات الترفيهية وعروض فنون الطهي الاستثنائية، التي تدعو جميع أفراد العائلة والأصدقاء إلى الاستمتاع بأجمل الأوقات وصناعة ذكريات لا تنسى في مختلف أنحاء الإمارة، ومن هذه الفعاليات «فوالة العيد» في بيت الحرفيين.

حيث يكتشف زوار المجلس في بيت الحرفيين تقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة، ويتذوقون أشهى الأطباق والحلويات الشعبية، ويحتضن موقع الحصن في قلب العاصمة باقة من الفعاليات الثقافية والاحتفالية المميزة على مدار ثلاثة أيام، وتستضيف منارة السعديات خلال العيد سوقاً ليلياً جميلاً، حيث يلتقي أفراد المجتمع بالإبداع والفعاليات والثقافة الإماراتية، ويستمتع الزوار والعائلات بالأجواء النابضة بالحياة، ويتعرفون إلى الحرف اليدوية الشعبية، وتكتسب احتفالات عيد الأضحى طابعاً فريداً في المواقع الثقافية في منطقة العين، ومن بينها قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وواحة العين، والتي تتضمن توزيع هدايا مستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تتوزع بين فنادق ومطاعم أبوظبي.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية طوال عيد الأضحى وموسم الصيف حتى 30 سبتمبر مع عرض «الدخول المجاني للأطفال» في جزيرة ياس، الذي يمنح طفلين (أقل من 12 عاماً) فرصة الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً عند حجز باقة فندقية لشخصين بالغين في الفنادق المشاركة. وتحظى العائلات بأجمل اللحظات أثناء عطلة العيد في جزيرة ياس، سواء خلال تحدي السرعة في عالم فيراري أبوظبي، أو خوض مغامرة شائقة في ياس ووتر وورلد أبوظبي، أو استكشاف عالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي.