عبدالمنعم بن عيسى السركال..راعي فنون وإبداع بدرجة فارس

من مجموعة من المخازن المهمَلة بمنطقة القوز في دبي، انطلق رجل الأعمال الإماراتي وراعي الفنون والثقافة، عبدالمنعم بن عيسى السركال، ليساهم بفاعلية في نشر الثقافة والفنون لدى أفراد المجتمع، ودعم الإبداع والمبدعين في مختلف المجالات، حيث أسس «السركال أفينيو» في عام 2007، وهي مؤسسة ثقافية مسؤولة اجتماعياً، وأصبحت حالياً مركزاً حيوياً للفنون المعاصرة، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ومع الوقت أثمرت المؤسسة مبادرات عدة تابعة لها، هي: «السركال أفنيو»، و«مؤسسة السركال للفنون»، ومبنى «كونكريت» وهو عبارة عن منطقة خرسانية مرنة مساحتها 600 متر مربع، يمكن ترتيبها لتناسب إقامة الأحداث الداخلية أو الخارجية، كالعروض الفنية على سبيل المثال، وتم إدراج المبنى في القائمة المختصرة لجائزة آغا خان للعمارة لعام 2019.

شغف قديم

علاقة السركال بالفنون لم تكن حديثة، فقد بدأت منذ طفولته، إذ تأثر منذ صغره بالفن من خلال مجموعة كتب والده عن الفن الإسلامي والتحف الغربية، وهو ما أوجد بداخله شغفاً كبيراً لمختلف أنواع الفنون كان حافزاً له لتجاوز دور المتذوق، فاختار أن يلعب دوراً فاعلاً في هذا السياق، مستغلاً دراسته الجامعية في إدارة الإعمال في إحدى جامعات الولايات المتحدة عام 1993 حتى أصبح من أبرز رواد تطوير المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، وتقديراً لهذا الدور منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبدالمنعم وأسرته جائزة «راعي الفنون» مرتين، في عامَي 2012 و2013، وفي عام 2023 حصل عبدالمنعم السركال على وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة فارس، وفي عام 2024 تم تكريمه بوسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء.

مناصب

ويشغل عبدالمنعم السركال منصب عضو في مجالس إدارة العديد من مؤسسات الفنون والأعمال حول العالم، بما فيها مجموعة اقتناء فنون الشرق الأوسط المعاصرة والحديثة التابعة للمتحف البريطاني، ولجنة الاقتناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمتحف«Tate»، ومجموعة الشرق الأوسط التابعة لمتحف غوغنهايم، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وهو أيضاً أحد داعمي مجموعة مركز بومبيدو الدولي في الشرق الأوسط. وإضافة إلى ذلك يتولى السركال منصب المدير التنفيذي لمؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال، وهي شركة عائلية مقرها دبي تمارس نشاطات متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، ومنصب عضو في مجلس إدارة مجموعة السركال.

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