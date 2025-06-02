إعلان الفائزين بجائزة «سلطان العويس الثقافية» في دورتها الـ 19

أعلنت جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمس، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ19، حيث فاز الشاعر العراقي، حميد سعيد، بجائزة الشعر، والروائية العراقية، إنعام كجه جي، بجائزة القصة والرواية والمسرحية، والناقد المغربي، حميد لحمداني، بجائزة الدراسات الأدبية والنقدية، والمفكر التونسي، عبدالجليل التميمي، بجائزة الدراسات الإنسانية المستقبلية.

وقال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، في بيان صحافي، إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة من الأدباء والمفكرين العرب وذلك لتميز كل منهم في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وأضاف: «بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ19، قررت اللجنة منح جائزة الشعر للشاعر، حميد سعيد، لما تتمتع به تجربته الشعرية من تماسك واطلاع واسع على التراث العربي والإنساني من جهة، ووعي عميق بحداثة القصيدة العربية في مراحلها الفنية والتاريخية المترابطة من جهة أخرى، فقصيدته تغترف مادتها وجمالياتها من حياة محتشدة بالألم والأمل والوعي بتحديات العصر، وصولاً إلى قصيدة مؤثرة ومقلقة تتماهى مع تطلعات الأمة إلى حياة أكثر جمالاً وعدلاً».

وتابع البيان: «كما قررت اللجنة منح جائزة القصة والرواية والمسرحية للروائية، إنعام كجه جي، لما تميزت به كتاباتها الأدبية من قدرة على المزج بين الجانبين التوثيقي والأدبي، فقد برزت في أعمالها موضوعات الهوية والمنفى والاغتراب، والتشظي النفسي، والحنين الذي يعيد اكتشاف الماضي ويطرحه برؤية نقدية جديدة، وهو ما عبّـرت عنه شخصيات عاشت على أطراف التاريخ ولم تجد من يروي حكاياتها، ومنها نساء واقعات في قلب الحياة، يحضرن في منجزها الأدبي بقوتهن وضعفهن ونجاحاتهن وانكساراتهن، وبكل ما يلقين من تناقضات وتحديات».

وقال البيان إنه «في حقل الدراسات الأدبية والنقدية قررت اللجنة منح الجائزة للناقد، حميد لحمداني، لما يتمتع به منجزه النقدي من أصالة منهجية، وتراكم معرفي، واستمرارية نقدية لمشروع ضخم ومتراكم، بدأ تقريباً في سبعينات القرن الـ20، ولايزال مستمراً في تحقيق التثاقف المعرفي بين النقد العربي والغربي، حيث تنفتح تجربته على المنجز الغربي بوعي يتمثّل معطياته، ويعيد إنتاجه في سياق معرفي جديد، من خلال تقديم المنهج ومراجعته ونقده، والاشتغال على النقد التطبيقي».

كما قررت اللجنة، حسب البيان، «منح جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية للباحث، عبدالجليل التميمي، أحد أبرز المؤرخين العرب المعاصرين، وتمثّل أعماله البحث التاريخي كما جرى تطويره في الفكر المعاصر، إضافة إلى تنوع مجال اهتمامه التاريخي، حيث انصبت أعماله على دراسة تاريخ الموريسكيين في الأندلس، وتاريخ الولايات العربية في العهد العثماني، وتاريخ تونس المعاصر، وتعدّ أعماله نموذجاً للتوثيق التاريخي المستند إلى القواعد الجديدة في الكتابة التاريخية».

وهنّأ الأمين العام عبدالحميد أحمد الفائزين بالجائزة، متمنياً لهم استمرار العطاء والإبداع، مضيفاً أن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيجري الإعلان عنها لاحقاً، لكونها تُمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى.

وبلغ عدد المرشحين لكل الحقول 1940 مرشحاً، حيث تقدّم لجائزة الشعر 258 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 566 مرشحاً، أما الدراسات الأدبية والنقدية فقد تقدم لنيلها 318 مرشحاً، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 505 مرشحين، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 293 مرشحاً.

وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاق الجائزة حتى اليوم 105 فائزين، وحكّم في كل حقولها أكثر من 290 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية.

100 عام على ولادة الشاعر

تحتفل مؤسسة سلطان بن علي العويس هذه السنة بمرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان العويس (1925ـ 2025)، حيث أقرت منظمة «اليونسكو» 2025 عاماً للاحتفال بمئويته، وقد أعدت المؤسسة برنامجاً ثقافياً حافلاً طوال السنة.

وبهذه المناسبة قرر مجلس أمناء المؤسسة رفع قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار بدلاً من 120 ألفاً لكل حقل.

• حميد سعيد لـ«الشعر»، وإنعام كجه جي لـ«القصة والرواية»، وحميد لحمداني لـ«الدراسات والنقد»، وعبدالجليل التميمي لـ«الدراسات الإنسانية».