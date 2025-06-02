«مهرجان دلما التاريخي» يسدل الستار على دورته الثامنة

وجد الأطفال مساحات واسعة تجمع بين الترفيه والتعلم ضمن مجموعة من الأنشطة اليومية المخصصة لهم في مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة، الذي انطلق في 16 مايو واختتم فعالياته، مساء أمس، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة.

وتضمنت فعاليات المهرجان نشاطاً يومياً للألعاب الشعبية الإماراتية التي تجد إقبالاً من الأطفال، ومنها «القبة والمسطاع»، و«صياد السمك»، و«اليواني»، و«شد الحبل»، و«الكرابي»، و«المطارح»، التي يهدف تنظيمها إلى تعزيز استدامة التراث المعنوي من خلال ربط الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد، وتسهم هذه الألعاب، المستوحاة من البيئة الإماراتية، في ترسيخ قيم التعاون والتعاضد والمنافسة الشريفة بين الأطفال.

ويسهم مهرجان سباق دلما التاريخي في إحياء التراث البحري الإماراتي والحفاظ عليه وإظهار الثراء الذي يتميّز به، والتعريف بأهميته، كما يضطلع بدور ثقافي ووطني في الحفاظ على الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي ورعاية مكوناته المختلفة والتعريف بها.