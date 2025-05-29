عرس ثقافي في يوم الكاتب الإماراتي بـ «العويس»

في أجواء حافلة بالبهجة، ووسط حضور كبير، احتضنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، أول من أمس، حفلاً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2024 و2025)، بما يفوق 100 مؤلف.

وغصت قاعة المعارض الكبرى في المؤسسة بالمئات من الأدباء والكتاب والمثقفين الإماراتيين، الذين توافدوا إلى مقر المؤسسة للمشاركة في حفل التوقيع.

ووقّع عدد كبير من الكتّاب المخضرمين والشباب كتبهم الجديدة.

من جهتهم، تقدم الكتّاب بالشكر إلى مؤسسة العويس على المبادرة، وثمنوا دورها في تعزيز حضور الكتاب المحليين في نشاط نظمته مؤسسة ثقافية عريقة مثل مؤسسة العويس الثقافية. كما ثمنوا اللفتة الكريمة من المؤسسة في إعطاء الفرصة للأدباء الشباب واحتضان كتبهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في حدث إلى جانب أدباء مخضرمين على الساحة، ما يشجعهم ليكملوا مسيرتهم الأدبية والإبداعية.