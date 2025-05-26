«دبي للثقافة» في يوم الكاتب الإماراتي: ملتزمون بدعم أقلام الرواد والناشئة

أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بمناسبة «يوم الكاتب الإماراتي»، الذي يصادف 26 مايو، أنها تواصل الالتزام بأولوياتها القطاعية الهادفة إلى دعم الكتاب الإماراتيين الرواد والناشئة، وتحفيزهم على الإسهام في إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال ما يقدمونه من أعمال وروايات أدبية وقصص نوعية تعكس رؤاهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأضافت أنها تعمل، من خلال برامجها المتنوعة، على توفير منصات مبتكرة قادرة على التعريف بإنتاجات المثقف الإماراتي الأدبية، وتسليط الضوء على أعماله وتجاربه الاستثنائية، وأفكاره الغنية، وتطلعاته المختلفة الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي وضمان استدامته وتطوره، إذ أسهمت جهود الهيئة في تشجيع الكاتب المحلي على المشاركة في المهرجانات الأدبية والفكرية الدولية، وتقديم أعمال روائية وإبداعية متميزة، رسّخت حضور الرواية الإماراتية على الساحة الثقافية العالمية، بفضل قدرتها على إثراء المخزون المعرفي لكل أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

كما تسعى الهيئة عبر مشروعاتها المختلفة إلى فتح الآفاق أمام المبدعين الإماراتيين، وتشجيعهم على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وهو ما يتجلى في برنامج «تعزيز حضور المواهب الأدبية المحلية» الذي يُعد جزءاً من «منحة دبي الثقافية»، التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى ربط الكتاب والشعراء وأصحاب المواهب الإماراتية بالمهرجانات الأدبية الدولية، وإبراز حضورهم على الساحة الثقافية العالمية.

وتسهم «دبي للثقافة» سنوياً عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في تمكين الكتّاب الإماراتيين من الرواد والناشئة من المشاركة في الحدث الذي يُعد أكبر مهرجان أدبي في العالم العربي، إلى جانب رعايتها لمحور «بالإماراتي» الذي يطل بسلسلة تجارب ثقافية تحتفي بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية.